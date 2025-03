Insòlit: Capten fins a 10 mànegues d’aigua de forma simultània al Delta de l’Ebre

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Els veïns del Delta de l’Ebre s’han vist sorpresos durant la tarda d’aquest dijous per l’aparició de fins a deu mànegues d’aigua de forma simultània, un fet que no és habitual a la zona. De fet, ha sigut un usuari qui, a través de la xarxa social X, ha compartit un vídeo on es poden veure aquestes mànegues d’aigua.

De fet, a la zona ja ha arribat la borrasca Konrad que, entre aquest dijous i demà divendres, deixaran a la demarcació pluges intenses, fred polar i, fins i tot, neu. En aquests moments, la borrasca ja està deixant les seves primeres pluges a les Terres de l’Ebre, on ja s'han arribat a acumular 17,7 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports o 10,4 mm a Ascó.

Què és una mànega d’aigua?

Una mànega d’aigua o tromba marina és un embut format per un vòrtex intens que es produeix sobre un cos d’aigua, connectat a un núvol cumuliforme. Encara que la seva aparença pot ser similar a la d’un tornado, no sempre es tracta d’aquest fenomen.

Les mànegues marines es classifiquen en dos tipus: tornàdiques i no tornàdiques. Les primeres són, en realitat, tornados que es formen sobre l’aigua o que es desplacen des de la terra fins al mar o a un llac. En canvi, les segones, com les que s’han vist al Delta de l’Ebre, no tenen l’origen en un tornado, però presenten un aspecte igualment espectacular.

Aquest tipus de fenòmens meteorològics, malgrat no ser habituals, tampoc són extremadament rars en zones costaneres durant determinades condicions atmosfèriques. Encara que poden semblar perillosos, en la majoria dels casos les mànegues d’aigua no suposen una amenaça seriosa, especialment quan es formen a una distància segura de la costa, com ha estat el cas del Delta de l’Ebre.