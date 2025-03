Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat ha anunciat concentracions a diferents estacions de Catalunya el dissabte 22 de març si no hi ha «solucions immediates» al corredor sud de Rodalies. La Plataforma parla d'un «col·lapse evident» i un «tracte denigrant» als usuaris de Tarragona, Ebre i Priorat.

«La situació és gravíssima i les condicions materials i de conservació de la infraestructura són pèssimes i deplorables. Cal actuar amb fermesa i constància per solucionar una situació que fa temps que és insostenible i indigne per als usuaris», ha apuntat la Plataforma Trens Dignes. «El col·lapse del corredor sud és feridor i fruit d'una greu deixadesa per part de les administracions», ha recalcat l'entitat.

Trens Dignes ha valorat positivament les disculpes del president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; i el director de Rodalies, Antonio Carmona, però considera que «no n'hi ha prou». «La gravetat de la situació no demana disculpes. Exigim solucions immediates i urgents. I que se'ns escolti de manera activa i que es facin efectives les propostes i solucions que fa anys que reclamem», ha insistit la Plataforma. «Demanem senzillament una cosa tan simple, però pel que sembla tan utòpica, com una bona gestió», ha conclòs Trens Dignes.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va anunciar fa uns dies que convocava una manifestació per protestar contra el «caos» de Rodalies el dissabte 5 d'abril a l'estació de Sants de Barcelona.