El 19,4% de les empreses de les Terres de l'Ebre estan liderades per dones, segons un informe de la URV

El 19,4% de les empreses de les Terres de l'Ebre estan liderades per dones, segons un informe de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV. Es tracta d'una xifra pràcticament idèntica a la mitjana catalana que és del 19%. L'activitat empresarial femenina es concentra majoritàriament en l'eix Tortosa-Amposta que aglutina el 31,2% de les dones empresàries del territori.

Si s'hi afegeix la Ràpita, l'Ametlla de Mar i Camarles, el percentatge s'eleva fins al 51,7%. Pel que fa a la distribució sectorial, el comerç és el principal àmbit d'activitat, representant el 30,3% de les empreses liderades per dones. L'estudi també posa en relleu que el 98,2% de les empreses dirigides per dones són petites o microempreses.

L'informe 'Dones empresàries a les Terres de l'Ebre', elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URV, amb la participació dels investigadors Miquel Àngel Bové i Dolors Setó, s'ha presentat aquest divendres al Campus Terres de l'Ebre de la URV. L'informe s'ha fixat en les dones que són directores executives en les quatre comarques de l'Ebre. Per tant, no han tingut en compte els càrrecs intermedis.

Bové destaca la "consolidació" del lideratge femení en empreses de l'àmbit del comerç, arribant al 30,3%. Dins d'aquest sector, el comerç al detall (17,5%) i el comerç a l'engròs (12,8%) són les activitats més habituals. D'altra banda, l'hostaleria representa el 15,3%, incloent-hi restaurants i bars (11,7%) i allotjaments turístics (3,6%).

Altres activitats destacades són la construcció (9,1%), el sector primari (7,3%) i la logística i el transport (5,8%). Bové explica que hi ha "poca presència" en altres tipus d'indústries com les tecnològiques perquè "es repeteixen certs estereotips de gènere".