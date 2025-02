Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'any 2024, el telèfon d'emergències 112 va rebre 40.722 trucades de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, un 2,8% més que l'any anterior (39.622 trucades). Tot i que s'ha frenat l'increment, la tendència a l'alça es manté i en els últims quatre anys hi ha hagut 10.000 trucades més, xifra que no correspon a un creixement de les incidències, com ha remarcat Irene Fornós, directora del CAT121.

Un terç de les peticions s'han fet per demanar assistència mèdica, un 29% per qüestions relacionades amb la seguretat i un 20% amb el trànsit. Tot i l'agreujament de la sequera, els incendis han suposat un 8% de les trucades. Les trucades des de l'Ebre van representar l'any passat l'1,7% de totes d'emergències al 112 de Catalunya (2.364.973).

Des de l'any 2020, el nombre de trucades rebudes al telèfon d'emergències 112 a les Terres de l'Ebre s'ha anat incrementant. De les 30.383 trucades el 2020 es va passar a 34.384 el 2021, 36.792 el 2022 i s'han superat les 40.000 el 2024.

En el balanç anual que s'ha fet aquest dijous a la delegació del Govern a Tortosa, la directora del CAT112, Irene Fornós, ha apuntat que l'any passat va ser «mogut i distret», amb incidents puntuals i diversos que marquen els pics de trucades rebuts. El foc del Coll de l'Alba a Tortosa, la Dana i els episodis de vent van ser els incidents que van fer disparar puntualment les telefonades al 112 l'any passat. Fornós també ha assenyalat que hi ha episodis habituals en què s'activen alertes com l'Inuncat o el Vencat, i que responen a circumstàncies i característiques pròpies del territori que, si «passen on han de passar», no suposen més complicacions. «Si neva al Pirineu, no és el mateix que si ho fa a la Catalunya Central o en grans ciutats, perquè genera més problemes», ha dit.

Salut, seguretat i trànsit

Dues terceres parts de la tipologia de les trucades registrades el 2024 al 112 a les quatre comarques ebrenques han sigut per salut, seguretat i trànsit, amb creixement equitatius als mesos d'estiu. La meitat de les telefonades es van fer des del Baix Ebre, un 35% des del Montsià, un 10% des de la Ribera d'Ebre i un 4% des de la Terra Alta, una distribució que encaixa amb la densitat i la demografia del territori.

En concret, es van rebre 20.863 trucades del Baix Ebre, un 4,6% més que el 2023; 14.094 del Montsià, un 1% menys que l'any abans; 4.010 de la Ribera d'Ebre, un 5,7% més; i 1.755 de la Terra Alta, un increment anual del 6,8%. Al Baix Ebre la majoria de trucades han sigut, per aquest ordre, per assistència sanitària, seguretat i trànsit, amb un 40% de les trucades registrades a Tortosa i un 16% a l'Ametlla de Mar.

Al Montsià s'ha trucat més per seguretat, seguit d'incidents per salut i del trànsit, com també ha passat a la Ribera d'Ebre. Amposta, suma el 36,5% de les trucades, seguida de la Ràpita (18,8%). I finalment, a la Terra Alta la majoria de les trucades han sigut per incidències de trànsit (27%) i després per seguretat o salut. També es va registrar prop del 16% de trucades per incendis i es van concentrar les telefonades a Gandesa, la capital, en un 24%, i a Horta de Sant Joan 18%.

El municipi de Freginals, al Montsià, es manté com la població ebrenca amb més trucades al telèfon d'emergències 112 tenint en compte el número de població. Això es deu pels accidents que es produeixen a l'autopista AP-7, a l'altura d'aquest terme municipal, i on es concentra un dels «punts negres» de la sinistralitat d'aquesta via.