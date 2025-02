El PSC critica que Junts i ERC generin «alarma» amb la reorganització de l'helicòpter del SEM

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació del PSC a les Terres de l'Ebre lamenta que Junts i ERC hagin aprofitat la reorganització provisional i puntual de l'helicòpter del SEM per fer «tactisme polític» i generar «alarma» social. El senador i primer secretari del partit a l'Ebre, Manel de la Vega, ha recordat que l'helicòpter de Móra d'Ebre s'ha traslladat en altres ocasions per cobrir el manteniment o avaries d'altres vehicles sense que els socialistes en fessin un ús partidista.

La darrera vegada va ser entre el 25 de juny i el 3 de juliol de 2024. El PSC assegura que la base de l'helicòpter del SEM de Móra d'Ebre «mai ha estat en perill» i que el Govern té el compromís ferm de fer el nou heliport H24, amb vol nocturn, dos hangars i capacitat per a 3 helicòpters.

De la Vega ha assegurat que «mai ha estat en perill la ubicació i localització actual» de l'helicòpter medicalitzat del SEM a Móra d'Ebre, i que el Govern referma el compromís de construir el nou heliport H24, que serà el segon de vol nocturn a les Terres de l'Ebre, juntament amb el de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC). Serà un heliport amb més capacitat, per a tres helicòpters -SEM, Bombers i Mossos o altres-, dos hangars i un edifici nou.

El senador socialista i primer secretari del PSC a l'Ebre ha lamentat la protesta organitzada aquest diumenge, «orquestrada per alguns alcaldes» de Junts i ERC, tenint en compte que el trasllat durant tres dies de l'helicòpter del SEM s'ha fet de manera provisional perquè un dels quatre helicòpters del SEM està avariat i l'empresa incompleix el contracte.

De la Vega ha recordat que no és la primera vegada que passa, que el PSC no ho ha utilitzat mai per fer oposició, i que la consellera portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja ha anunciat que es licitarà un nou contracte per tenir un cinquè helicòpter de suport que eviti aquestes situacions. «Per això ens ha sorprès la situació que es va produir el cap de setmana», ha dit. «Era innecessari crear un estat d'alarma, com han fet ERC i Junts, i divulgar notícies falses qüestionant que tancarem consultoris. Hem vingut a millorar la sanitat pública de les Terres de l'Ebre i de Catalunya», ha asseverat.

El líder socialista ha reclamat a la resta de partits polítics que «no facin una oposició destructiva» amb qüestions com la salut i deixin «d'enganyar a la ciutadania». També ha demanat «lleialtat institucional» a l'alcalde de Móra d'Ebre. «El PSC no vol entrar en joc de partits que només resta per a les Terres de l'Ebre», ha dit De la Vega. El senador ha defensat que el compromís del PSC per millorar la sanitat al territori està avalat per l'aposta ferma del Govern a construir un nou hospital universitari, a portar els estudis de Medicina a Tortosa, i a fer el nou heliport de Móra d'Ebre.

La Federació de PSC a les Terres de l'Ebre també rebutja que s'hagi plantejat cap tancament dels CAP nocturns ni consultoris i lamenta que s'hagi utilitzat per crear alarmisme una reflexió feta als consells d'alcaldes sobre la situació i necessitats del sistema sanitari a l'Ebre. «No estem parlant de cap retallada ni cap pla per tancar res», ha assegurat De la Vega. «El que hi ha és una falta de metges des de fa anys que condiciona tots els serveis de salut. La solució són els estudis de Medicina», ha afegit.