La Diputació de Tarragona aprova les obres de la Via Verda de Tortosa a la Ràpita

El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat aquest divendres de forma definitiva la segona fase del projecte d'extensió de la Via Verda de la Val de Zafan de Tortosa a la Ràpita. L'ens provincial lidera la proposta, però compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i la Ràpita.

L'actuació permetrà unir els parcs naturals dels Ports i del Delta de l'Ebre. Aquesta tindrà un cost de 6,3 milions d'euros, dels quals el Fons de Recuperació Europeu Next Generation en finança cinc milions. El pressupost d'execució per contracte és de més d'1.665.000 euros. La intervenció permetrà que aquesta infraestructura, que té un ús turístic i ciutadà, finalitzi a la costa.

Part del projecte d'extensió de la Via Verda fins a la Ràpita passa per antics traçats ferroviaris, que es troben en desús, o es troba paral·lela a camins ja existents. Malgrat això, cal projectar noves vies o la recuperació de l'antic traçat. Aquest fet fa necessària la tramitació d'un Pla especial urbanístic. Per aquest motiu, el projecte d'extensió de la Via Verda de la Val de Zafan de Tortosa a la Ràpita s'ha dividit en dues fases diferenciades, però que es realitzaran paral·lelament.

Al ple d'aquest divendres, la Diputació també ha aprovat el condicionament d'un tram de la TV-3146 d'accés a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, que va de Tarragona al Far de Salou, entre el quilòmetre 0,0 i el 400. El pressupost d'execució per contracta és de 562.100 euros. El Port de Tarragona finança l'actuació i l'entitat realitza la tramitació, expropiacions, licitació i execució. Aquesta intervenció preveu el condicionament de la via que es troba entre la rotonda de l'enllaç amb la C-31B i la nova via perimetral. D'aquesta manera s'enllaçarà el que serà la ZAL amb el nou accés al port, passant sobre el feix de les conduccions de les empreses químiques i sobre la llera de la riera de la Beurada-la Boella.

Un altre dels punts que s'han tractat al ple i que s'ha acabat aprovant és l'Estratègia de Desenvolupament Integral Local (EDIL) de la demarcació de Tarragona 2025-2030. Aquesta es configura com un document marc que defineix les possibles accions de desenvolupament territorial a partir d'un diagnòstic integral i una visió compartida per tots els actors implicats, segons expliquen des de la Diputació.