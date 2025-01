La Guàrdia Civil intercepta un centenar de quilos de peix i marisc il·legal a l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha intervingut 88 quilos de peix i marisc que es transportaven i comercialitzaven de forma il·legal a Deltebre i Sant Jaume d'Enveja (Montsià).

En dos operatius al Delta de l'Ebre la setmana passada, els agents de la Guàrdia Civil i els inspectors de pesca de la Generalitat van interceptar 73 quilos de peix i 15 quilos de tallerines que no disposaven de la documentació requerida ni havien passat per les llotges corresponents. S'han obert diverses actes administratives per incompliment de la normativa. Un dels denunciats té antecedents per activitats similars.

Al port de l'Illa de Mar de Deltebre, dimecres 15 de gener al vespre, es va detectar una embarcació per la badia sense llum que en arribar a port va descarregar diversos cabassos en un vehicle estacionat. Quan aquest vehicle es dirigia cap al municipi de Deltebre, se'l va interceptar. Portava 73 quilos d'orades i llisses sense documentació acreditativa de la traçabilitat del peix. Els agents van aixecar les actes administratives corresponents. El conductor del vehicle ja havia estat denunciat abans per activitats similars.

L'endemà, 16 de gener, es va fer una vigilància al municipi de Sant Jaume d'Enveja. Els agents i els inspectors van detectar dos mariscadors de tallerina que portaven el marisc des del lloc de l'extracció a un magatzem del nucli urbà, sense passar per la depuradora de la llotja corresponent. Es va aixecar una acta d'infracció per incompliment de la normativa pesquera.