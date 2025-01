Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres cooperatives d'economia social i dues cooperatives agràries de les Terres de l'Ebre s'han unit en el «macroprojecte» SomRuralitats. FITES Terres de l'Ebre, Cooperativa Terram, Idària Cooperativa, Cooperativa Agrícola de la Fatarella i Cosenia - Cooperativa Agrícola de la Sénia lideren la proposta.

SomRuralitats es posarà en marxa amb una diagnosi de les oportunitats i serveis complementaris en favor de la vida comunitària dels municipis rurals que poden dur a terme i gestionar les mateixes cooperatives. Fins al juny, es faran grups i sessions de treball amb prop d'una trentena de cooperatives de les Terres de l'Ebre -totes excepte les de la plana deltaica- per dissenyar projectes viables econòmicament i amb un calendari d'actuacions.

SomRuralitats té la singularitat que planteja que les cooperatives d'economia social i sobretot les tradicionals cooperatives agrícoles poden tenir capacitat per posar en marxa i gestionar projectes de relleu agrari, de gestió agroforestal, de repoblament i habitatge, serveis com les cures, la recuperació d'oficis, el foment del comerç o les comunitats energètiques i moltes altres oportunitats que frenen el despoblament, l'envelliment dels pobles i sobretot l'agonia del sector primari en el qual es fonamenta la vida de l'entorn rural, a les Terres de l'Ebre i a tot el país.

Després de dos anys de treball conjunt, FITES Terres de l'Ebre, Cooperativa Terram, Idària Cooperativa, Cooperativa Agrícola de la Fatarella i Cosenia - Cooperativa Agrícola de la Sénia inicien una nova fase de treball i contacte amb la resta de la xarxa cooperativista del territori, prop d'una trentena d'entitats, sobretot agrícoles, a qui es vol sumar al projecte SomRuralitats. Fins al juny «exploraran el potencial del territori per dimensionar els serveis entorn de la ruralitat» i com complementar els existents per atreure noves famílies o retenir els joves als municipis més despoblats.

SomRururalitats disposa d'una una subvenció de 241.000 euros per desplegar aquesta mapa. Com ha destacat Neus Miró, sòcia fundadora de la cooperativa FITES, aquest diagnòstic tindrà elements claus com la desmasculinització del món rural i l'envelliment del sector primari. Des de SomRuralitats detallarà els indicadors d'envelliment, de masculinització, d'experiències en enxarxament, de capacitats de prestar nous serveis a totes les cooperatives. «Com la cooperativa de la Fatarella ha transitat a comunitat energètica, plantejar si pot ser una oportunitat per altres i tenir un mapa de la situació de cada cooperativa i en quines tindria més sentit iniciar un projectes de repoblament», ha detallat Miró.

La cooperativa de la Sénia (Montsià) pilotarà l'assaig més centrat en el relleu agrari, el potencial dels bancs de terres, i en l'àmbit de preservar els pagesos i que comptarà amb l'assessorament de consultories per determinar la viabilitat econòmica de cada projecte. La cooperativa de la Fatarella (Terra Alta) que «pilotarà» un projecte per dissenyar projectes vinculats al repoblament agrari, com per exemple, la recuperació del cultiu de la varietat d'avellana pròpia de les Terres de l'Ebre que s'està perdent, vinculat a bancs de terres i oportunitats d'habitatge al municipi.