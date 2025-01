Creix un 60% la producció hidràulica d’Endesa a Catalunya per la contribució de l’Ebre, el Segre i el Noguera Pallaresa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La producció d’energia hidràulica d’Endesa a Catalunya ha crescut fins a prop del 60% durant el 2024 respecte al 2023, segons dades facilitades per la companyia, que situen en els rius Ebre, Segre i Noguera Pallaresa, com els que més aportacions fan a aquest volum. També fan referència a les pluges en ubicacions estratègiques, la gestió de les centrals i dels embassaments i les inversions i millores tecnològiques com a elements claus per assolir el creixement.

Les comarques de Lleida porten un 73% de la producció hidràulica al conjunt del país; mentre que les centrals de l’Ebre, un 25%; i les conques internes de la Catalunya Central i Girona, un 2%.

Segons Endesa, la millora en l’eficiència en la producció hidroelèctrica i l’aportació de les centrals de bombeig permeten que pugui incrementar la producció energètica un 60% amb un increment només un 20% de l’aigua disponible. El recurs hídric per a produir energia el determinen els gestors de les conques hidràuliques, en aquest cas la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i sempre va darrere de la prioritat de subministrament d’aigua de boca, el regadiu i el cabal ecològic dels rius.

L’augment de la producció hidràulica d’Endesa a Catalunya no ha estat uniforme en totes les conques del territori. Les centrals de les comarques lleidatanes, que concentren bona part de la capacitat hidràulica de Catalunya (41 de les 55 centrals hidràuliques de la companyia estan a Ponent) han experimentat un increment del 48% de la seva producció respecte al 2023 el que representa el 73% de la producció hidràulica a Catalunya. Les centrals de la conca de l’Ebre a Catalunya, en una línia similar, han incrementat la seva producció i representa el 25% del total al país.

Les centrals hidràuliques de les conques internes, també han registrat un increment important de la producció amb un 62% de millora, i això suposa només el 2% de la producció hidràulica catalana. La seva producció s’ha vist afavorida per un augment sostingut dels cabals gràcies a les pluges.

Centrals reversibles de bombeig

Les centrals de bombeig d’Estany Gento-Sallente i de Tavascan han aportat prop de 500.000 megawatts d’energia, el que representa un 15% de l’energia hidràulica d’Endesa a Catalunya, percentatge d’aportació que no depèn del nivell d’aigua de rius i embassaments i, per tant, no està subjecte a les condicions climatològiques.

Endesa destaca que mentre les centrals convencionals produeixen energia de manera directa i contínua, i depenen de les variacions del nivell dels rius i pantans, les de bombeig tenen un sistema tancat de gestió de l’aigua que els permet moure-la per produir energia només quan és necessari. La seva operació quotidiana no depèn de les condicions del riu, sinó de la disponibilitat d’energia per bombar l’aigua muntanya amunt.

Inversions d’Endesa

L’any passat la companyia va dedicar a les tasques d’operació, manteniment i millora de les instal·lacions hidràuliques 31,6 MEUR. Aquesta quantitat s’ha destinat a l’operació manteniment de les centrals, de les infraestructures com les preses i canals, i a la revisió de les turbines i la implementació de sistemes més eficients de producció. Això ha permès, segons Endesa, que les centrals puguin seguir produint amb limitats cabals d’aigua disponibles.

Augment de producció tot i la sequera

Malgrat la sequera i les restriccions d’ús de l’aigua, segons Endesa, la producció augmenta gràcies a factors com la «gestió eficient» dels recursos hídrics, les «adequades condicions meteorològiques en territoris claus» per a la generació hidràulica i la tecnologia i infraestructures.

En aquest sentit, Endesa remarca que la producció d’energia hidràulica «no malbarata aigua» perquè l’aigua que es fa servir per fer electricitat retorna «íntegrament» al riu o al curs fluvial, de manera que es pot tornar a fer servir per regar, consum humà o manteniment d’ecosistemes naturals.