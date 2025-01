Activen la prealerta Procicat per fort onatge a les Terres de l'Ebre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Procicat per fort onatge a la costa de Girona, Barcelona i Terres de l'Ebre. Es preveu que les onades pugui arribar als 2,5 metres a partir d'aquesta tarda i fins demà al migdia.

Des de l'organisme demanen precaució amb les activitats que tenen lloc al litoral i que la gent no s'acosti on trenquen les ones.

Protecció Civil tenia activada l’alerta del pla Procicat per onada de fred per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). L'episodi de fred intens va començar dilluns a la nit arreu del territori, amb afectació especial al pla de Lleida, al Priorat i a la Conca de Barberà. Aquest dimarts a la nit també ha afectat a tot el territori de forma generalitzada.