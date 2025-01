Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaga d'estornells als camps d'oliveres pròxims al massís dels Ports s'afegeix a la sequera i l'especulació com a factors que expliquen una nova campanya desastrosa per als productors d'oli d'oliva catalans. Unió de Pagesos ha reclamat al Departament d'Agricultura que prengui mesures urgents per frenar l'acció d'aquests ocells als conreus de l'interior del Baix Ebre, on calculen que poden empassar-se al dia 40.000 quilos d'olives que el vent va fer caure a terra.

Plou sobre mullat sobre el sector, segons el sindicat agrari, que preveu en l'àmbit de Catalunya una tercera collita desastrosa, ara amb pèrdues de fins al 80%. Denuncien també els moviments especulatius que han fet baixar els preus tot i l'encariment dels costos de producció.