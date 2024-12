Protecció Civil manté l’alerta per vent a les Terres de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) aquest dilluns. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), continua la previsió d'intensitat de vent de component nord i oest a les comarques del Pirineu, Prepirineu i l’Empordà, i en menor mesura a les comarques litorals de Terres de l'Ebre, amb ratxes que poden superar els 90 km/h.

Al Pirineu i Prepirineu el llindar d'avís es pot superar a cotes altes i mitjanes, tot i que al migdia les ratxes de vent seran fortes també a les valls. La combinació del vent fort i la neu produirà el fenomen del torb al Pirineu. Protecció Civil demana molta precaució en les activitats a l’aire lliure i en els desplaçaments.

Protecció Civil recomana vigilar amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les decoracions nadalenques, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. Així, indica que si és imprescindible desplaçar-se en vehicle privat, cal tenir molta precaució perquè hi pot haver obstacles a la via.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 289 trucades per un total de 195 expedients relacionats amb incidents pel vent. Les comarques amb més trucades han estat l'Alt Empordà (50), el Baix Ebre (41), el Barcelonès (40), i el Baix Camp (31). La major part de les incidències es troben vinculades al risc estructural (per objectes i instal·lacions en alçada) o a objectes que obstaculitzen el trànsit, tot i que sense incidències destacables.

Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 7 del matí de diumenge fins les 11.30 d’aquest dilluns, 234 avisos per serveis derivats del temporal de vent. En la majoria de casos han estat requerits per la caiguda d’arbres o branques o per assegurar o apartar altres elements no estructurals de la via pública com cartells, fanals, pals elèctrics o algun tendal. No hi ha cap servei greu ni tampoc persones ferides. Per regions d’emergències, la majoria dels avisos han estat a les comarques de Girona (99), les de Tarragona (79) i a les Terres de l’Ebre (37).

Nevades intenses a la cara nord del Pirineu

Protecció civil manté la prealerta activada aquest diumenge del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat). Les previsions indiquen nevades intenses fins la tarda a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i també poden arribar a la Cerdanya. La cota de neu es pot arribar a situar als 700 metres. Es preveuen acumulacions de neu de 20 cm per sobre dels 1.300 metres d'altitud. Hi ha diverses afectacions viàries per la neu.