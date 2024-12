Engeguen una campanya de conscienciació sobre l'impacte de les deixalles marines per al delta de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Set municipis ebrencs se sumen a la campanya 'La mar comença aquí', que té per objectiu conscienciar sobre l'impacte de les deixalles marines al delta de l'Ebre. En aquesta ocasió, es posa el focus en la brossa que es llença pel wàter, com és el cas de tovalloletes, productes d'higiene femenina o bastonets per a les orelles.

La campanya, inclosa en el programa 'Per un Delta net', vol conscienciar sobre les conseqüències d'aquesta contaminació tant per a la fauna com la flora de la zona. Entre altres accions, la campanya inclourà activitats participatives a mercats i fires en l'àmbit del Parc Natural del delta de l'Ebre, així com la col·locació de 120 plaques al costat del clavegueram per indicar que tot el que acabi allí, arriba a la mar.

La campanya ha començat aquest dijous al mercat de Deltebre amb la visita dels educadors ambientals. Continuarà el 20 de desembre al mercat d'Amposta i el 27 de desembre al mercat setmanal de Sant Jaume d'Enveja. Com a part de les accions destacades, també s'han organitzat tres neteges de platges per fomentar la participació activa de la ciutadania. La primera tindrà lloc el diumenge 29 de desembre al matí a la platja del Serrallo de Sant Jaume d'Enveja.