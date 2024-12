Paneque estudiarà la connexió de la xarxa de l’Ebre amb Barcelona però diu que no està inclosa en els plans fins al 2030

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, diu que «en aquests moments» no es contempla la interconnexió de l’Ebre a la xarxa de Barcelona en el full de ruta per augmentar els recursos hídrics fins al 2030 però que el Govern estudiarà «en detall» la proposta del Col·legi d’Enginyers sobre aquesta infraestructura, com fa amb totes les iniciatives plantejades per àmbits professionals i acadèmics.

En una entrevista a ‘La Vanguardia’, la consellera i també portaveu recorda que Catalunya encara es troba sota l’amenaça de la sequera però diu que el Govern ja té un full de ruta perquè en sis anys el 70% dels recursos hídrics provinguin de fonts no convencionals.

«Estudiarem i valorarem la proposta en detall, però vull deixar clar que el full de ruta del Govern el vam marcar a l’agost i se centra en 2.000 milions d’euros destinats a infraestructures com l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, les noves de la Costa Brava Nord i de Foix-Cubelles, i el gran pol que ha de ser aigua regenerada del Besòs», diu Paneque al ser preguntada per la proposta dels enginyers per interconnectar l’Ebre i Barcelona.

«Les reserves d’aigua han millorat després de les últimes pluges, però Catalunya encara està sota l’amenaça de la sequera», afirma Paneque, que diu que l’objectiu del Govern és que el 2030 el 70% dels recursos provinguin d’aigua regenerada i aigua dessalada.

Preguntada pels creuers, Paneque rebutja que Barcelona estigui «en una situació límit de saturació». Malgrat descartar un excés de creuers, la consellera sí que admet que cal «plantejar» debats sobre l’impacte del turisme, especialment en matèria d’habitatge.

La portaveu del Govern recorda que l’Executiu vol aprovar un «règim sancionador i un cos d’inspectors» per al lloguer de temporada, garantint que se’n fa un ús adequat que no redueix el lloguer tradicional.

Paneque destaca la política que està impulsant el govern socialista en matèria d’habitatge, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic i el compromís de construir 50.000 habitatges nous fins al 2030. «Som la comunitat autònoma que més recursos dedicarà a habitatge públic: 1.100 milions», remarca. D’aquests, 600 estan assegurats perquè corresponen a l’Institut Català de Finances (ICF), i els 500 addicionals s’estan negociant de cara als propers pressupostos.

Sobre l’aeroport, Paneque no es mulla i demana ser «prudents» perquè hi ha una comissió tècnica que està analitzant les diferents opcions. «El que sí que puc dir és que totes les infraestructures que desenvolupem seran absolutament respectuoses amb els màxims estàndards de polítiques ambientals», apunta.

Preguntada pel traspàs de Rodalies, la consellera defensa que s’estan seguint els passos acordats -amb la redacció dels estatuts de la nova empresa mixta Generalitat-Renfe i el traspàs, en primer lloc, de l’R1. «És bo que la Generalitat, des de la proximitat, pugui gestionar Rodalies. Va en una línia federalitzant de compartir responsabilitats i de col·laboració institucional», diu.

Energia renovable

Paneque diu que les línies d’alta tensió plantejades privadament per Forestalia per portar energia renovable de l’Aragó a Catalunya han rebut informes desfavorables del Govern i ara estan en mans del ministeri espanyol. En aquest sentit, la consellera aposta perquè les polítiques energètiques «recaiguin en el sector públic».