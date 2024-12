Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha afegit la Ribera d'Ebre i la Terra Alta a les comarques amb una intensificació de vigilància per possibles crescudes de barrancs i afluents menors per les pluges previstes. Aquest dimecres havia alertat del risc al Montsià i al Baix Ebre.

L'entitat va alertar dimecres d'una crescuda del riu que podia tenir la punta a Saragossa, amb cabals màxims d'entre 1.200 i 1.400 metres cúbics d'aigua per segon. Aquesta aigua es dirigiria aquest dijous a Pina i a l'embassament de Mequinensa. Alhora alerta que, com a conseqüència de les precipitacions intenses previstes, no es poden descartar crescudes sobtades en barrancs i petits afluents dins la zona de la desembocadura.