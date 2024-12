La Banca Mòbil arriba a les Terres de l'Ebre per evitar «l'exclusió financera»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Banca Mòbil de CaixaBank ha començat a operar aquest mes de desembre als pobles de les Terres de l'Ebre. Atendrà, una vegada al mes, en 23 municipis ebrencs que no disposen de serveis bancaris amb l'objectiu «d'evitar l'exclusió financera», sobretot de la gent gran, i «continuar apostant per l'economia de les zones rurals».

Aquest dijous, el petit camió que integra una oficina bancària ha començat la jornada a la Pobla de Massaluca (Terra Alta). Molts veïns hi ha anat a fer gestions. «És un servei que va molt bé per a les persones grans, sobretot les que no tenen vehicle privat», ha remarcat Eloi Cosso, veí del poble. A la Pobla tenen una secció de crèdit a la cooperativa, però fa més de vint anys que no hi ha una sucursal bancària.

A primera hora del matí d'aquest dijous, un grup de persones, sobretot gent gran, s'arrecerava del fred a l'entrada de l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca (Terra Alta), per fer cua i esperar a ser atesos a la Banca Mòbil de CaixaBank. Dins del petit camió aparcat al costat del consistori, els clients han pogut parlar amb l'assessora de l'entitat, en un petit despatx habilitat, mentre altres podien operar des del caixer automàtic que «l'Ofibus» porta integrat.

Els veïns han aprofitat el primer dia de Banca Mòbil per consultar algunes gestions i treure diners, entre d'altres. Un d'ells, Eloi Cosso, ha demanat vincular la targeta bancària a un compte corrent. «Està molt bé que pensin en els pobles petits de la comarca», ha agraït. «És una cosa molt bona, perquè aquí hi ha molta gent gran, que ha d'esperar que algú els porti a Gandesa i està molt bé que vinguin i puguis solucionar les coses», ha afegit també la Teresina Álvarez. La dona és sòcia de la cooperativa agrària i pot fer algunes gestions a la secció de crèdit, però no totes.

«Feia molts anys que no teníem una sucursal bancària com a tal», ha recordat l'alcalde Antoni Ferré. El batlle ha assenyalat que per disposar de diners en metàl·lic, fer algun ingrés o qualsevol petita gestió, el veïnat s'havia de desplaçar. «Estem contents de donar per primera vegada el servei i la prova és que ha sigut un no parar de gent que ha vingut fer-ne ús», ha celebrat Ferré.

Aquest desplaçament a les oficines de les entitats bancàries, normalment a Gandesa, fins fa poc tampoc era fàcil si no es disposava de vehicle privat. «Els serveis cauen a poc a poc i s'han de tornar a aixecar. Afortunadament, ara tenim tres busos al dia per anar a Gandesa o altres punts de la comarca. Abans havies de marxar al matí per no tornar fins a la tarda, o a migdia si hi havia transport escolar», ha explicat l'alcalde de la Pobla de Massaluca.

23 pobles ebrencs

CaixaBank ha posat en marxa nou oficines mòbils per als pobles sense sucursal bancària al país. Al novembre es va desplegar el servei a comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, i aquest mes de desembre s'ha posat en marxa a Lleida, l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i les Terres de l'Ebre. Un «Ofibus» aproparà «els serveis financers bàsics» a 23 municipis ebrencs, 7 a la Terra Alta, 6 a la Ribera d'Ebre, 5 al Baix Ebre i 5 al Montsià, i donarà cobertura a unes 15.000 persones que són les que, aproximadament, viuen en aquests pobles.

D'aquests municipis, 14 havien tingut sucursals bancàries abans i 9 no n'havien tingut mai. «Per CaixaBank és important evitar l'exclusió financera, sobretot de la gent gran que més necessiten els serveis i menys mobilitat tenen. També per continuar apostant per l'economia aquests territoris rurals i evitar el despoblament», ha dit Montse Mallafré, directora de Banca de les Institucions de CaixaBank a Tarragona.

«Donem el servei per fer complir amb la inclusió i la igualtat financera, sense desigualtats segons on es visqui, i per treballar contra la despoblació», ha afegit Joan Castor Gonell, delegat del Govern a les Terres de l'Ebre. Gonell ha apuntat que es farà seguiment i s'analitzarà el funcionament de l'oficina bancària mòbil per millorar el servei, si s'escau, i també es treballarà per incloure-hi algunes de les EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) del territori.