La plataforma Island Innovator treballa en el segellament dels pous de Casablanca de Repsol

La plataforma Island Innovator està treballant des de fa un temps en el segellament definitiu dels pous de la plataforma Casablanca de Repsol, ubicada a 44 quilòmetres mar endins davant la costa de la Ràpita, està més a prop. La plataforma petrolífera, l'última en sòl espanyol, ha rebut aquest 2024 el vistiplau del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per ser desmantellada.

La instal·lació petroliera, propietat de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. (RIPSA), va cessar la seva activitat al juny de 2021. D'aquesta manera, Repsol va deixar d'extreure dels vuit pous vinculats a la plataforma Casablanca. La poca producció dels pous i la transformació energètica global van sentenciar l'explotació.

Des de fa unes setmanes, es pot veure la plataforma Island Innovator prop de Casablanca. Aquesta s'encarrega del segellament defintivo dels pous mentre que el procés de desmantellament de la instal·lació de Repsol encara no té una data concreta per iniciar els treballs ja que falten diversos tràmits administratius.

Imatge de la plataforma Island Innovator.VesselFinder

Agunsa Europa ha coordinat la logística del desplaçament de la plataforma Island Innovator, amb bandera noruega, cap a la Ràpita. Aquesta es dedica al segellament de pous per tot el món.

La megaplataforma de sisena generació Island Innovator, de la companyia Island Drilling, té una eslora de 107 metres, una mànega de 76 m i una altura de 108 metres. És capaç de mantenir la seva posició en alta mar gràcies al seu sistema DP3, que controla les seves 6 hèlixs, la qual cosa li permet realitzar projectes a 1.200 metres de profunditat.

Segellament dels pous

Segons el CSN, «el projecte contempla el segellament i abandonament definitiu dels vuit pous submarins associats a la plataforma marina de producció d'hidrocarburs denominada Casablanca».

El procediment del segellament definitiu de cada pou suposarà introduir una columna de ciment d'un mínim de 30 metres perquè formi una barrera permanent. En altres zones més complicades es poden requerir dues barreres de 30 metres o una columna de 60 metres per a una barrera combinada de ciment per a reemplaçar dos. De moment, ja s'han segellat diversos tot i que les feines encara no s'han completat.

RIPSA va sol·licitar el desmantellament el passat juliol de 2023 mentre que l'any 2021 el BOE va publicar la resolució per la qual Repsol disposava de cinc anys per a segellar i abandonar definitivament els vuit pous, que es troben sense produir i amb les vàlvules tancades des del 15 de juny de 2021.

Casablanca va entrar en funcionament en 1981 i era un dels 10 projectes estratègics de Repsol. La plataforma produïa aproximadament 2.000 barrils al dia al 2018.

Repsol té llicència per operar a Casablanca fins al 2028. Tot i no fer extraccions dels pous, la companyia manté personal a la plataforma per garantitzar la seguretat de la instal·lació fins que se desmantelli definitivament.