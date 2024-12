Les danes i una tardor «primaveral» compliquen la campanya de cítrics a l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les danes d'octubre i novembre han complicat l'inici de la campanya de cítrics al Baix Ebre i sobretot al Montsià. Totes les plantacions de clementina, que es cull a final d'any, s'han vist afectades pels aiguats i els danys han anat empitjorant a causa d'una tardor massa càlida. Hi ha danys considerables als camps i també en la cadena comercial perquè molta fruita collida no es òptima per vendre's.

La producció de cítrics caurà un 40% i la qualitat es veu afectada per malalties que pateix aquest fruit amb les altes humitats. Com ha assenyalat Federico Tarazona, gerent de la Cooperativa Exportadora Agris d'Alcanar (Montsià) i portaveu del sector a la FCAC, la plaga del caragol ha crescut «exponencialment» i ja afecta un 5% de la collita.

Les dues danes que van afectar les Terres de l'Ebre entre finals d'octubre i principis de novembre suposaran pèrdues del 40% en la collita de cítrics de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Com ha apuntat Federico Tarazona, d'Agris Alcanar, les pluges han afectat «pràcticament el 100% de les plantacions de clemenules», la varietat més primerenca de clementines. Encara no havien començat la recol·lecció i els danys han sigut «evolutius» i «han anat a més» des que es cull. Les temperatures i les humitats massa altes que han seguit als aiguats -que va fer malbé arbres i infraestructures, sobretot camins-, han agreujat la qualitat del fruit i les plagues que pateixen els conreus, el caragol o els fongs.

Ajuts per la DANA

Per tot això, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, de la qual Tarazona és portaveu de les cítricoles (que representen el 36% del sector), es reunirà aviat amb el Departament d'Agricultura per reclamar mesures d'ajut a explotacions i cooperatives similars a les d'incidències climatològiques com la sequera i ha demanat al Ministeri d'Agricultura que inclogui els municipis de les Terres de l'Ebre en les mesures destinades als afectats per la DANA.

«El decret es va a contemplar per a la zona de València. Per descomptat, els danys a la comarca no són comparables, però en l'àmbit agrícola sí que tenim abundants danys. Amb dos dies tancats per emergència, pluges molt considerables i torrencials, sol·licitem que, almenys per al sector agrícola, es consideri l'afectació de la DANA a les Terres de l'Ebre», ha demanat Tarazona.

Més caragols i fongs

L'alta humitat i les restriccions en els productes fitosanitàries han suposat un creixement «exponencial» del caragol comú que ja afecta prop del 5% de la collita i «perjudica» valor comercial dels cítrics. També les malalties fungicides han augmentat i amb «l'asfíxia radicular» hi ha molts arbres de diverses varietats que han soltat el fruit. Les pèrdues seran del 40% de la producció.

«És una afectació més del canvi climàtic, l'afectació directa a la pagesia, que perd collites, n'avança i desestacionalitza certs productes», ha apuntat Tarazona. La sequera ja havia afectat a la floració dels arbres durant la primavera. Ara «no fa fred i ens trobem en una primavera continua i els arbres no saben ni quina estació concreta estan», ha afegit el gerent de la cooperativa canareva.

Preus que no compensen

Els preus es preveuen bons. L'any passat ja van augmentar entre 10 i 15 cèntims d'euros, però aquests increments no acaben compensant les pèrdues de producció. Federico Tarazona també ha apuntat que es troben en la situació enguany que Agroseguro taxa la fruita com a bona, es cull, però quan arriba a la cadena comercial no té «estabilitat» i no es pot vendre. «Estem tenint pèrdues en magatzem», ha detallat.