El delegat del Govern a l'Ebre cita la manca de pressupostos: la principal dificultat del mandat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, considera que la manca de pressupostos per aquest 2024 està sent la principal «dificultat» a l'hora de fer front als projectes pendents del territori. Així les coses, confia que l'aprovació dels comptes pel pròxim 2025 permeti avançar amb més celeritat les mesures per fer front als embats del canvi climàtic al delta de l'Ebre, la continuïtat de les obres de les guardes interiors de les badies deltaiques o del projecte per reforçar els trams més vulnerables amb sorres litorals.

Gonell s'ha pronunciat així aquest dimecres després de presidir la primera reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.

«Treballem amb pressupostos de 2023 i esperem aviat començar a treballar amb els de 2025 que ens permetrà poder veure l'execució d'algun d'aquests treballs», ha assenyalat el delegat. En aquest sentit, ha recordat que projectes com el pla per millorar el transport públic per carretera, especialment al connectivitat dels municipis interiors, pateix també aquesta mancança.

El delegat ha reiterat el compromís del Govern, al·ludint a les paraules de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'hora de tirar endavant els grans projectes acordats anteriorment per a preservar ambientalment el Delta de l'Ebre en l'actual context d'agreujament dels efectes del canvi climàtic.

Unes mesures que es plantegen tant dins de l'Estratègia Delta del Govern, com el Pla Delta de la Taula de Consens i el Pla de protecció del Ministeri per a la Transició Ecològica. «La solució, el que és important, és que ens posem les tres administracions d'acord», ha, subratllat.

De moment, ha reconegut, no hi ha notícies sobre l'estat actual del pla estatal, com tampoc sobre una nova reunió de la comissió bilateral acordada per a impulsar les mesures necessàries. «El desitjable seria que a principis d'any es pugui reunir», ha insistit. Segons ha afegit, els canvis al capdavant de Transició Ecològica han ajudat a retardar la trobada.

Primer Consell de Direcció

Gonell ha presidit aquest dimecres al matí la primera reunió del Consell de Direcció de l'Administració de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, juntament amb bona part dels nous directors territorials recentment nomenats -alguns encara es troben pendents- Després de la trobada ha refermat la voluntat de treballar per «canviar les coses» i fomentar el «creixement sostenibles de les Terres de l'Ebre», al mateix temps que impulsar uns «serveis públics de qualitat».

Durant aquests primers mesos, el delegat ha explicat que s'ha reunit amb ajuntaments, EMD, empreses i cooperatives del territori per copsar els principals problemes i necessitats. En aquest sentit, ha reiterat la voluntat de treballar en reptes comuns a tot el país com l'habitatge, el despoblament de les zones rurals o infraestructures.