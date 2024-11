Provoquen una crescuda controlada a la Ribera d'Ebre de 1.400 m3/segon per portar sediments al Delta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), en una acció conjunta amb Endesa, ha dut a terme el desembassament de tardor dels pantans de Mequinensa, Riba-roja i Flix per aquest dimecres i dijous. Consisteix a obrir comportes i turbinar aigua, per renovar la del meandre, deixar anar sediments fins al Delta de l'Ebre i «preservar l'ecosistema que de manera natural hi ha al riu».

El primer desembassament coordinat ha començat aquest dimecres a la central de Flix. Aquesta laminació suposarà un increment significatiu del cabal del riu Ebre, assolint un màxim de 580 metres cúbics per segon a la zona entre les 10.00 hores i les sis de la tarda.

Segons les previsions, avui es produirà la confluència de les dues crescudes originades ahir a Camarasa i Grau a l'embassament de Riba-roja, assolint un cabal conjunt de 550 m³ per segon.

Dijous el desembassament es farà a les preses de Mequinensa i Riba-roja, també de vuit del matí a sis de la tarda. La sortida d'aigua de les centrals hidroelèctriques anirà d'un cabal de 1.230 metres cúbics per segon des de la presa de Riba-roja fins al màxim 1.400 que s'abocarà al riu Ebre.

Segons Rogelio Galván, tècnic de planificació de la CHE, aquesta operació té múltiples finalitats. D'una banda, es busca mobilitzar els sediments acumulats als embassaments i transportar-los fins al Delta de l'Ebre, contribuint així a la seva conservació i creixement. D'altra banda, el desembassament permet augmentar la capacitat d'emmagatzematge dels pantans en eliminar part dels sediments dipositats al seu fons.

A més, aquestes avingudes controlades tenen un efecte de renaturalització sobre els cursos fluvials, ja que ajuden a eliminar macròfits i plantes aquàtiques que poden obstaculitzar el flux natural de l'aigua i alterar els ecosistemes riberencs.