Alerten que l'aigua de la conca de l'Ebre se sobreexplota en regadius i macrogranges de Lleida i Aragó

SEO/BirdLife alerta de la sobreexplotació de l'aigua a la conca de l'Ebre per l'ús intensiu del recurs en regadius o macrogranges, especialment en les zones d'Aragó i Lleida. L'entitat assenyala que a la conca, en les darreres dècades, s'ha duplicat la superfície de regadiu «amb dotacions molt superiors a la pluviometria normal».

L'organització menciona el darrer informe de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre), sobre la planificació del quart cicle, on s'avisa de «la creixent pressió sobre els recursos hídrics» i planteja una reducció mitjana del 12% a les dotacions. SEO/BirdLife reclama «una gestió integral i més eficient» de l'aigua amb «models i previsions climàtiques» per planificar els sectors econòmics de la conca de l'Ebre.

L'entitat ecologista alerta que l'ajust del 12% de les dotacions de reg que planteja la CHE per al període 2028-2033 «és crucial» per a afrontar la creixent demanda d'aigua en l'agricultura i la ramaderia, que representa el 92% del consum total de la conca, assolint els 8.052,94 hectòmetres cúbics anuals. Segons dades cadastrals i concessionals confrontades per l'organització conservacionista, la superfície de regadiu a la conca de l'Ebre s'ha duplicat en l'últim quart de segle. Ha passat de 455.381 hectàrees el 1998 a les 924.424 hectàrees actuals.

El 2016, més del 90% del consum d'aigua en la demarcació hidrogràfica de l'Ebre va ser en regadiu. L'entitat critica la falta de planificació integral de la conca de l'Ebre i posa com a exemple el projecte de transformació al regadiu Segarra-Garrigues, amb una previsió de dotacions de 6.500 metres cúbics per hectàrea i any, en una superfície de 29.897 hectàrees, i per a les quals ara es planteja una reducció a 4.064 metres cúbics per hectàrea i any. La resta de la transformació és a reg de suport.

En canvi, SEO/BirdLife recorda que abans de l'aprovació d'aquest projecte de transformació ja es disposava de models de previsió que indicaven una disminució de la disponibilitat hídrica. També reclamen «revisar l'eficiència dels regadius».

El Segarra-Garrigues perd el 20% de l'aigua que arriba als cultius, però la resta de grans canals de reg, té més pèrdues i segons l'estudi 'Evolució de les poblacions dels ocells comuns per hàbitat a l'Espanya peninsular' de SEO/BirdLife, de cada 100 metres cúbics, només s'utilitza el 60 o 70%. En aquest sentit, proposen revisar les mesures de la Política Agrícola Comuna (PAC) aplicades en la conca de l'Ebre, per a acompanyar projectes com la millora l'eficiència del reg.