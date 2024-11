La Batalla de l’Ebre, en primera persona

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

La nit de Sant Jaume del 1938 diversos batallons d’infanteria republicans van travessar el riu Ebre per diferents punts entre Mequinensa i Amposta, amb l’objectiu de trencar les línies franquistes. Aquesta operació va significar el tret de sortida de la Batalla de l’Ebre, una de les operacions militars més sagnants de la Guerra Civil, que també va ser la principal campanya lliurada per les forces de Catalunya.

El pròxim cap de setmana, el poble de Flix tornarà a acollir les jornades de memòria històrica dedicades a rememorar el final d’aquest combat, que va acabar el 16 de novembre del 38. Aquell dia, els últims escamots republicans van evacuar el poble, que seria ocupat just l’endemà.

Els actes arrencaran dijous dia 14 amb el lliurament del guardó Pont de ferro, un reconeixement per reivindicar el paper de totes aquelles persones i entitats que han contribuït en la defensa de la memòria democràtica a les Terres de l’Ebre.

L’endemà s’inaugurarà l’exposició Invisibles però decisives. Dones a la Guerra Civil Espanyola i a la Batalla de l’Ebre, i es presentarà el llibre Els quaderns amagats. Memòries de la Guerra Civil de Josep Maria Guarro Martorell (1938-1939), de Jordi Mateu Guarro.

Al vespre, tindrà lloc la principal novetat d’enguany. Es tracta de la primera recreació del cap de setmana, on es representarà l’inici de la Batalla de l’Ebre amb els primers combats a Flix la nit del 25 de juliol de 1938.

El dissabte tindran lloc els actes centrals de la recreació històrica, que començaran al matí amb el museu viu de diorames desplegats pel poble. Les visites als diorames són guiades i les places són limitades, és per això que cal inscriure’s prèviament al web www.flix.cat.

Ja a la tarda, es realitzarà la segona recreació històrica. Serà a dos quarts de cinc, a la zona del Calvari de Flix, al carrer de l’Era Nova. Allà, centenars de recreadors escenificaran els darrers moments bèl·lics de la Batalla de l’Ebre, amb els darrers combats del replegament de l’Exèrcit Popular de la República. Tot plegat, es durà a terme amb una acurada ambientació, tant en combats com en estris i material explosiu.

A més, l’Associació La Cana oferirà una ruta guiada per Flix, focalitzada en la Guerra Civil i la Batalla de l’Ebre (per participar-hi també cal inscriure’s al web). Aquestes jornades són organitzades per l’Associació Cultural La Cana, la XV Brigada Mixta i l’Ajuntament de Flix.