Desarticulen una organització dedicada al tràfic de drogues a l'Ebre

La Unitat Orgànica de Policia Judicial de Tarragona (UOPJ) ha aconseguit desarticular una organització criminal assentada a la zona del Delta de l’Ebre, especialitzada en la logística de transport i distribució d’haixix. Al llarg de tota l’operació han estat detingudes 5 persones i unes altres 8 investigades. S’investiguen delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, blanqueig de capitals i tinença il·lícita d’arma de foc.

L’operació denominada Laguar, es va iniciar a mitjans d’abril 2023 en detectar una partida en una platja de la localitat de Vinaròs, lloc on es va interceptar l’esmentada partida, procedint a la detenció de tres persones i a la intervenció de 689 quilos d’haixix en farcells, així com 63 garrafes que contenien 25 litres de combustible.

Durant la fase d’investigació es va aconseguir frustrar una partida a la zona d’Alcanar, al detectar dos furgonetes carregades amb una gran quantitat de garrafes de combustible i pertrets dels que porten les narcollanxes per a les seves travessies, així com a 20 persones que suposadament farien les funcions de «portadors».

L’esmentada organització estava especialitzada en proporcionar a les xarxes de narcotràfic la logística necessària una vegada arribaven les narcollanxes a la costa, aportant el personal que es requereix per a la descàrrega de l’haixix, els vehicles (mules) per al trasllat de la mercaderia als llocs denominats «guarderies», així com subministrant el combustible necessari per al retorn d’aquelles als llocs d’origen.

Durant aquesta fase d’investigació, es va descobrir un entramat de blanqueig de capitals, a través del qual l’organització criminal hauria aconseguit «legalitzar» un total de 600.000 euros.

Aquests fons s’havien canalitzat mitjançant transaccions complexes, invertint en productes financers, immobles (fins 12) i vehicles d’alta gamma, que han estat bloquejats, a sol·licitud de la Guàrdia Civil, per evitar la dispersió del patrimoni presumptament il·lícit.

La fase final de l’operació s’ha dut a terme durant la matinada del dia 29 d’octubre, realitzant sis entrades i registres en domicilis de les localitats d’Alcanar, Ulldecona, La Ràpita (2), Santa Bárbara i Tortosa.

En el transcurs de l’explotació final, en una de les entrades, un dels membres de l’organització va ser interceptat pels agents actuants quan provava de fugir. Aquesta persona portava una pistola amb munició real al carregador, encara que no es van produir incidents.

Van ser detingudes dos persones, considerades com les principals responsables de l’organització criminal i unes altres 8 investigades no detingudes.

A més, es va confiscar una arma de foc curta amb el carregador i munició metàl·lica de 9 mm, 3 vehicles, 26.480 euros, 13 rellotges de luxe, gran quantitat de joies, 766 g d’haixix i mostres de farcells buits, així com una gran quantitat de documentació d’interès per a la investigació.

Per realitzar les esmentades entrades es va comptar amb el suport d’agents dels Grups de Seguretat i Reserva de la Guàrdia Civil (GRS) de Barcelona i Saragossa, Unitat de seguretat Ciutadana de Tarragona (USECIC), Guies i gossos detectors de diners i drogues, sent el primer de la Zona de Catalunya (Barcelona), i l’altre provinent de Tarragona, així com patrulles territorials de la Companyia de la Guàrdia Civil de Tortosa. En total han participat al dispositiu un total de 140 agents de la Guàrdia Civil.

Les diligències policials, juntament amb els detinguts i efectes confiscats, van ser posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus.