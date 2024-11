Carreteres buides, establiments tancats i poca pluja en un dilluns aturats per la dana a les Terres de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutadania de les Terres de l'Ebre compleix aquest dilluns amb les restriccions i recomanacions, com la de fer teletreball i evitar desplaçaments innecessaris. Les carreteres a primera hora estaven gairebé buides i la majoria d'establiments ja no han obert. Els Mossos d'Esquadra han desplegat diversos dispositius per controlar que es compleixen les limitacions de mobilitat, per exemple a l'entrada de l'autopista AP-7 a l'Aldea (Baix Ebre), on encara ha hagut d'informar a alguns conductors despistats. Les activitats educatives, esportives, sanitàries i judicials estan suspeses i també la circulació de Rodalies. L'estació de l'Aldea s'ha tancat. Així i tot, no ha plogut durant el matí i alguns ciutadans han aprofitat per sortir de casa.

A les Terres de l'Ebre estan suspeses aquest dilluns les activitats educatives, universitàries i esportives, l'atenció sanitària no urgent i els actes judicials assenyalats, s'ha restringit la mobilitat a serveis essencials a les quatre comarques, i s'ha recomanat a la població fer teletreball. L'autopista AP-7 completament buida ha estat un reflex de la situació, però també el poc volum de trànsit a vies importants pròximes a la capital ebrenca, com la C-12 o la C-42, on el pas de vehicles particulars ha sigut molt reduït.

Les carreteres que encara estan afectades a conseqüència de les pluges a les Terres de l'Ebre són la C-233 a Flix (Ribera d'Ebre) i la T-723 de Batea (Terra Alta), on es dona pas alternatiu. Les dues vies s'han vist afectades per despreniments.

A Tortosa, la majoria d'establiments i grans supermercats no han obert, tot i que alguns establiments d'alimentació o fins i tot roba i accessoris, tenien les portes obertes. Després de les intenses pluges de la nit, gairebé no ha plogut durant el matí i alguns ciutadans, paraigües en mà, han aprofitat per donar un tomb per la ciutat o per treure a passejar els animals de companyia.

Des dels serveis d'emergències s'insisteix a no accedir ni acostar-se a rius, torrents i zones inundables ni creuar guals, punts baixos, rieres i torrents. L'alerta està activa fins a les dues del migdia.