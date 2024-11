Envien una nova alerta mòbil als veïns de les Terres de l'Ebre perquè extremin precaucions per les pluges

Un cotxe passa per davant dels senyals que anuncien el tall del pas inferior de la carretera C-12 al seu pas per Tortosa.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha enviat una nova alerta mòbil als veïns de les Terres de l'Ebre perquè extremin precaucions davant de l'episodi de pluges "continuades i torrencials" previstes fins diumenge. L'alerta recorda que cal extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i torrents.

En declaracions a l'ACN, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, demana "molta precaució" durant avui i el cap de setmana i subratlla que la situació de la dana encara s'espera fins diumenge. Especialment, demanen evitar desplaçaments innecessaris a les comarques del sud, on es preveuen pluges continuades i acumulació d'aigua, però també pot haver-hi pluges torrencials que deixin entre 20 i 40 litres en 30 minuts.

"Sobretot ens preocupen torrenteres i barrancs de la meitat sud del territori, dels Ports fins al Tarragonès", indica, ja que pot ser que torrents, rieres o barrancs tinguin un augment puntual de cabal. Per això, recomanen també allunyar-se de rius, rieres o barrancs i tenir especial precaució en zones inundables.

A més, subratlla que cal ser vigilants també en zones on no plou perquè pot ser que en algun punt hi hagi baixades de corrents de rius o rieres que puguin ser "sobtadament grans". "Pot ser que estiguis en un punt on no plogui, que no estigui caient una gota d'aigua, però les rieres dels barrancs baixin plens", relata.

Amb tot, també avisa que cal ser prudents per les pluges també al litoral i prelitoral, no només al sud. "Avui i demà sembla que estiguin més acumulades a la meitat sud, però diumenge pot ser que s'estenguin més fins a l'Empordà", afirma.