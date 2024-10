Temporal intens a l'Ebre i al nord de Castelló: acumulacions de més de 200 mm i alertes d’inundació

Pas de la dana per Alcalà-Alcossebre (Castelló).

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La situació meteorològica continua sent crítica a les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló, especialment al Parc Nacional dels Ports, on les pluges gairebé estàtiques han deixat acumulacions superiors als 200 mm en poques hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté activada l’alerta INUNCAT, ja que la previsió indica que les Terres de l’Ebre poden superar el llindar de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

De cara al Camp de Tarragona, l'impacte més intens es preveu al Baix Camp i al Priorat, on la pluja podria acumular 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, augmentant el risc d’inundacions sobtades i complicacions en la mobilitat. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions, especialment en zones pròximes a rius i rieres que podrien desbordar-se.