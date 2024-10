La DANA colpeja amb força les Terres de l'Ebre

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els efectes de la DANA ja estan afectant a les Terres de l'Ebre, on la pluja ja ha començat a caure amb intensitat, especialment al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, on el grau de perill és el màxim. De fet, hi ha problemes per circular en algunes carreteres de l'Ebre i la circulació de trens entre l'Aldea -Amposta i Tortosa està tallada per acumulació d'aigua.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha demanat precaució en aquesta zona dels Terres de l'Ebre, la més pròxima a la Comunitat Valenciana.

Els xàfecs són intensos en la zona, amb previsió de més de 40 mm en 30 minuts, i localment van acompanyats de tempesta en el massís dels Ports, en el sud de Tarragona.

La pluja recollida entre el dimecres i aquest dijous al matí és irregular a Catalunya, amb més de 178 mm al Parc Natural dels Ports, que si se sumen als caiguts des de diumenge passat ja són 295 mm acumulats en aquest punt.

El Meteocat només té activat avisos de perill a les comarques del sud amb nivell alt o molt alt (Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre), mentre que la resta de Catalunya no hi ha avís de perill.

Carreteres tallades

El Servei Català de Trànsit ha comunicat que la pluja intensa està afectant la circulació a les carreteres ebrenques, entre elles l'AP-7 en el tram entre l'Aldea i Ulldecona.

Les carreteres tallades són: