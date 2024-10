Quines zones de Tarragona es veuran més afectades per la DANA i quan impactarà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona es prepara per a l’impacte d’una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que portarà fortes pluges, vents i tempestes elèctriques en les pròximes hores, amb les zones costaneres i de l’interior especialment exposades a inundacions i esllavissaments de terra. Es preveu que la DANA comenci a intensificar-se la tarda d'aquest dimecres i pot continuar durant la nit amb menor intensitat.

Les comarques ebrenques seran les més afectades per les fortes precipitacions, especialment a l'interior. Així Montsià, Baix Ebre i Terra Alta es troben en alerta amb perill alt per les fortes pluges. De fet, segons les dades registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya, l'estació ubicada al Parc Nacional dels Ports registren precipitacions de fins a 105.1 l a les 17h. D'altra banda, en la mateixa hora, a Mas de Barberans s'han registrat 44,7 mm de precipitació, mentre que al litoral gairebé no ha caigut res.

Les localitats a la zona del delta de l’Ebre, com Amposta i Tortosa, figuren entre les més vulnerables per la seva proximitat al riu i el terreny pla que incrementa el risc. Protecció Civil ha advertit que el riu Ebre podria augmentar el seu cabal, i que algunes zones podrien presentar problemes d’accés a causa de les anegaciones.

A la costa, incloent ciutats com Salou, Cambrils i Tarragona capital, espera condicions marítimes complicades, amb fort onatge i risc de desbordaments en barrancs i torrents. Entre ells, el barranc de Barenys, que en anys anteriors ja ha provocat inundacions a Salou, i que es troba en vigilància contínua.

A l’interior de la província, les comarques muntanyoses del Priorat i les Muntanyes de Prades són sota risc d’esllavissaments de terra i despreniments per l’orografia del terreny i el volum de pluges esperades.

A les persones a la demarcació se’ls recomana evitar desplaçaments innecessaris i estar atents als avisos meteorològics, ja que podrien donar-se tempestes intenses i vents forts durant les pròximes 48 hores.

Cronologia

L’AEMET ha especificat que l’impacte de la DANA començarà a sentir-se des de la tarda del 31 d’octubre, amb intensificació de pluges i vents cap a la matinada de l’1 de novembre, dia en què s’espera l’acumulació de precipitacions més important. L’alerta serà activa durant tota la jornada de l’1 de novembre, encara que les pluges poden persistir fins el 2 de novembre amb menor intensitat.