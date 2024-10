El PP recolzarà les festes taurines populars de les Terres de l'Ebre al Congrés

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular donarà suport a les festes taurines populars de les Terres de l'Ebre i d'Espanya al Congrés dels Diputats. La formació presentarà la setmana vinent una proposició no de llei per recolzar aquesta mena d'activitats «com a mostra de cultura i de palanca econòmica, social i mediambiental».

La diputada popular per Tarragona, Elisa Vedrina, ha participat aquest dissabte en la celebració dels correbous d'Ulldecona i ha aprofitat l'ocasió per anunciar que demanarà al ministeri de Cultura una millor promoció i protecció d'aquesta tradició del territori. «Aquestes celebracions són una mostra de la nostra cultura i de la nostra història i, a més, permeten protegir les deveses i el medi natural», ha manifestat.

La proposició que presentarà el PP al Congrés inclou la proposta de desenvolupar un registre nacional de les festes taurines populars; l’impuls des del ministeri de Cultura d’una xarxa de municipis taurins en l’àmbit nacional com ja s’han fet en diverses comunitats autònomes; el foment de la declaració de les festes taurines populars com una Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial; o una campanya de promoció per part del ministeri de Cultura en diversos mitjans de comunicació per identificar les festivitats taurines populars com a part de la cultura, història i tradició, entre d'altres.