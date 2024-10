Denunciats dos conductors de bicicleta i patinet elèctric per circular beguts a l'Ebre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Terres de l’Ebre van denunciar administrativament els dies 30 de setembre i 3 d’octubre dos usuaris de bicicleta i patinet elèctric respectivament, com a presumptes autors d’una infracció greu per conduir vehicles no a motor sota els efectes de l’alcohol.

El primer fet es va produir la nit del 30 de setembre a la carretera C-12 al terme municipal de Roquetes. Els mossos van rebre avís d’un accident patit per un home que anava amb bicicleta.

Un cop al lloc, els agents van comprovar que l’home de la bicicleta era l’únic implicat en l’accident i que mostrava clars símptomes d’anar begut ja que tenia dificultats per mantenir la verticalitat i desprenia una forta olor a alcohol.

Els agents li van fer la prova d’alcoholèmia i l’home va donar positiu amb una taxa de 0,91 mg/l. Per aquest motiu, li van immobilitzar la bicicleta i el van sancionar administrativament.

Accident a Móra la Nova

El segon fet va ser la matinada del passat dijous a Móra la Nova. Els mossos van rebre l’avís de l’accident a través del Servei d’Emergències 112 i es van adreçar ràpidament al lloc on van trobar el conductor ferit lleu.

La prova d’alcoholèmia va donar un resultat final de 0,84 mg/l i els mossos van denunciar-lo per circular sota els efectes de l’alcohol segons l’article 20 del Reglament de circulació.

Tots dos incidents, en no tractar-se de vehicles a motor, no impliquen l’obertura de diligència penals però sí són constitutius d’una infracció administrativa amb una sanció considerada molt greu.