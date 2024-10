Una ebrenca estrenarà un programa a 3Cat preparant el repte més important de la seva vida: córrer la marató de Nova York

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’influencer ebrenca Cèlia Espanya estrenarà, el proper 10 d’octubre i juntament amb 3Cat, el programa 'El Repte: Objectiu Nova York', on mostrarà la seva preparació per al que ella considera «el desafiament més important de la seva vida», córrer la icònica marató de Nova York.

El programa podrà veure’s, setmanalment, a la plataforma 3Cat i al canal de YouTube d’EVA, el canal juvenil de 3Cat. Així doncs, durant els vuit capítols que durarà aquest programa, Espanya s’entrenarà amb alguns dels esportistes catalans més destacats del nostre país.

De fet, entre els esportistes d’elit que hi participen destaquen Núria Picas, corredora de muntanya i trail running, Aina Cid, doble finalista olímpica i medallista mundial en rem, Víctor Tomàs, excapità del FC Barcelona d’handbol i Laia Palau, la jugadora de bàsquet espanyola amb més medalles internacionals de la història.

A més de les esmentades personalitats, diversos creadors de contingut competiran per guanyar-se un lloc per acompanyar-la a Nova York. Els influencers que participaran en el programa seran Lidia Rauet, Arnau Marín, Laura Llobet, Judit Canovas, Els Socis, Maria Vallespí, Walter Capdevila, Calamitat, Aleix Tomàs, Gerryquerryberry, Carla Junyent, Marià Casals, Navarrosa, Arnau Joanmiquel, Mariona Pujol, Can Putades i Carla Clavera.