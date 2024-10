Joan Castor Gonell es compromet a treballar per millorar el servei d'Avant i recuperar l'Euromed a l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha reivindicat que el territori recuperi el servei de velocitat alta amb la posada en marxa de l'Avant. El delegat ha assegurat que és fruit del treball dels serveis territorials de Territori que aquest tren faci parada a totes les estacions ebrenques.

També s'ha compromès a continuar negociant millores, com l'ampliació de freqüències de l'Avant o el retorn de l'Euromed, en aquest cas, quan acabin les obres del túnel de Roda de Berà. Gonell també ha dit que s'estudiarà si cal reajustar els horaris perquè els usuaris puguin arribar més d'hora a Barcelona al matí amb l'Avant. El delegat ebrenc ha agraït «la paciència» dels usuaris de Rodalies.

El delegat Joan Castor Gonell ha valorat «positivament» que es facin obres de millora a la infraestructura ferroviària, tot i les molèsties que puguin causar als usuaris, perquè el corredor del Mediterrani ha de comptar amb «l'ample de via adequat» i oferir «els viatges comercials i serveis que «la ciutadania necessita». «Valorem positivament la inversió i les obres perquè comportaran una millor comunicació ferroviària de la que teníem», ha remarcat.

Gonell ha agraït a la ciutadania que tinguin paciència amb les molèsties que generen les obres. El delegat ha apuntat que la conselleria i el ministeri es reuniran per avaluar el funcionament del pla alternatiu i reajustar tot allò que sigui necessari. «Sembla que el servei d'autobusos va funcionant i, segurament, com tot, serà millorable. S'estan solucionant els problemes que van sortint», ha apuntat.

El delegat també s'ha compromès a treballar més enllà de les actuals obres perquè el servei Avant, que ha reivindicat «com el tren de Terres de l'Ebre» per «arribar a Barcelona en condicions», es mantingui, a la vegada que es puguin incrementar les freqüències i adaptar els preus. A més a més, un cop fetes les millores també es demanarà recuperar la parada d'Euromed a l'Aldea. Actualment, se li ha comunicat al Govern que «és molt complicat perquè no hi ha suficient infraestructura».