La Mostra Front debat com crear una Film Office de les Terres de l'Ebre per gestionar rodatges i retenir talent

Una vintena de professionals del sector del cinema han començat a gestar la creació d'una Film Office Terres de l'Ebre, en una trobada promoguda dins la Mostra Front. Aquests ens, que existeixen a altres llocs de Catalunya, permeten gestionar els rodatges que es fan al territori i implicar els professionals del sector cinematogràfic ebrenc.

Retenir talent i crear «una gran indústria en xarxa» crearia molts llocs de feina directes i indirectes i evitaria el recel de les productores a sortir de l'àrea metropolitana per l'increment de despeses que suposa «descentralitzar». Per fer realitat el Film Office ebrenc, també s'ha reclamat la implicació de les institucions, que també hi podrien contribuir amb incentius fiscals.