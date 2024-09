La Plataforma en Defensa de l’Ebre alerta de l’augment de demanda d’aigua del riu de Tarragona

El riu Ebre al seu pas per Tortosa.ACN

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ha alertat que Tarragona ha augmentat la demanda d’aigua del riu, així com de «l’expansió» del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), l’entitat que gestiona el transvasament de l’Ebre a la capital tarragonina.

La PDE ha enviat una carta al president del CAT, Joan Alginet, en què li demana «transparència» i en què exigeix una auditoria «externa» per conèixer «amb exactitud» l’abast de l’extracció de cabals que el CAT fa al riu Ebre. Alhora demana que l’auditoria especifiqui quanta aigua s’ha extret del riu durant els darrers deu anys. També reclama «dades mensuals», perquè els mesos «de més extracció» són els de l’estiu, quan el cabal és més baix i «quan el riu i el delta més necessitats tenen».

A la missiva la PDE també posa l’accent en «el paper que té el CAT com a factor de desequilibri territorial» i demana un estudi sobre el creixement econòmic, demogràfic, urbanístic i industrial dels municipis on arriba l’aigua de l’Ebre a través d’aquest consorci. L’objectiu d’aquesta demanda, afirmen des de la PDE, és «evidenciar» que, en lloc de cobrir necessitats bàsiques, aquesta aigua ha servit per «fomentar el creixement dels territoris receptors».

Finalment, tenint en compte la «pressió» que hi ha sobre l'Ebre i el possible transvasament a través de la interconnexió de les xarxes del CAT i Aigües Ter Llobregat (ATL), la PDE ha demanat quina és la capacitat màxima d’extracció del sistema actual de bombeig i el cabal màxim que podria acceptar la infraestructura del CAT.