Sopa de Cabra, Antònia Font i Judit Nedermann actuaran al Cruïlla del Delta de l'Ebre

El festival Cruïlla portarà fins al Delta de l'Ebre la seva última edició d'aquesta temporada, la quarta descentralitzada fora de Barcelona. Tindrà l'arròs com a protagonista i ha programat concerts en set municipis del Delta durant la jornada de dissabte, 5 d'octubre.

L'objectiu, asseguren els promotors, és també promoure la gastronomia, els valors naturals i el turisme sostenible a la zona. El festival oferirà actuacions gratuïtes i culminarà, a la nit, amb un concert de pagament al Parc dels Xiribecs d'Amposta amb Sopa de Cabra, Antònia Font i Judit Nedermann. Amb un pressupost de 350.000 euros, 159.000 dels quals aportats per la Generalitat, hi col·laboren també ajuntaments del Delta i la Cambra Arrossera del Montsià.

Després de quinze anys de Cruïlla a Barcelona i dos de descentralització arreu de Catalunya- amb edicions al Penedès, Terra Alta i Baix Segre-, el festival arriba a les Terres de l'Ebre com a última edició, la cinquena, de la temporada. L'han anomenat Cruïlla Delta de l'Ebre: festa de l'Arròs i vol promocionar, a partir de la programació musical, la gastronomia, els valors naturals i la cultura del territori potenciant el turisme fora de temporada, segons ha subratllat el seu director, Gerard Birbe.

Tot i que la programació es concentra durant la jornada de dissabte, els organitzadors confien que el seu impacte, en termes turístics i de restauració especialment, es pugui allargar durant tot el cap de setmana. El mateix dia 5, poc abans del migdia, començaran les actuacions gratuïtes, que s'allargaran fins a mitja tarda. L'Aldea, Deltebre, Camarles, Sant Jaume d'Enveja, la Ràpita i l'Ampolla acolliran concerts gratuïts d''Andrea Motis & Josep Traver, Delafé, Pepet i Marieta, Dani Nel·lo & Organ Trio, Myriam Swanson & Jordi Mena i River Omelet.

El Parc dels Xiribecs d'Amposta serà, però, l'escenari principal que prendrà el relleu amb un concert de més gran format. Allí tocaran Sopa de Cabra, Antònia Font i Judit Nedermann. Les entrades costaran 30 euros. En paral·lel, el Cruïlla proposa una «experiència» basada en els paisatges del Delta i de l'arròs. Un village gastronòmic organitzat per Arròs Montsià oferirà menjar i beguda. També diverses activitats al voltant de la sega, la cultura de l'arròs o els valors ambientals del territori. Hi col·laboraran el Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat, la DOP Arròs del Delta de l'Ebre i la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de les Terres de l'Ebre.

«No és només un festival de música sinó que a més està vinculat a potenciar allò que ens identifica com a territori que és la nostra gastronomia i cultura», ha manifestat durant la presentació l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, tot recordant que Catalunya podria en breu rebre la declaració de regió mundial gastronòmica. «Si surt bé, i n'estem convençuts, podem aspirar a una altra edició del 2025 i ampliar la part de gastronomia», ha afegit.

El Cruïlla Delta de l'Ebre treballa amb un pressupost, encara no tancat, d'uns 350.000 euros. Els departaments de Cultura, Empresa i Agricultura han aportat uns 159.000 euros per fer-lo possible i compta també el suport dels ajuntaments deltaics. «Sense aquest ajut hauria estat impossible fer-ho i sense la visió que calen esdeveniments que conjuguin cultura amb turisme sostenible i es fixin en un producte agropecuari de forma descentralitzada i fora de temporada alta del turisme», ha tancat Birbe.