Els treballadors de la recollida de la brossa al Baix Ebre i el Montsià iniciaran una vaga indefinida el 16 de setembre

La plantilla de la recollida de la brossa de les comarques del Baix Ebre i el Montsià de la unió temporal d'empreses (UTE) adjudicatària del servei -FCC i Acciona- iniciarà una vaga indefinida el pròxim 16 de setembre per aconseguir un conveni col·lectiu.

El sindicat CCOO, convocant de la protesta, ha retret a la direcció de la UTE que no hagi estat capaç d'oferir un «augment salarial adient a les necessitats del personal» en les reunions mantingudes dins de la comissió negociadora, construïda fa gairebé un any. «Les persones treballadores d’aquest servei tenen els sous més baixos del sector de tota la província», ha afirmat el sindicat en un comunicat.

D'acord amb CCOO, després d'haver mantingut diverses reunions entre les dues parts i també amb el COPATE, que va adjudicar el servei de recollida a FCC i Acciona, la UTE assegura que l'organisme no revisa els preus de contracte de forma correcta i, per aquesta raó, no podria fer front a les reivindicacions dels treballadors.

La setmana passada, el president del COPATE, Ivan Garcia, va donar suport a les demandes de la plantilla i va assegurar que el contracte ja preveia un increment salarial, que l'empresa no hauria materialitzat. Segons el sindicat, la plantilla de la UTE Baix Ebre i Montsià estant perdent poder adquisitiu «des de fa molts anys». «Des de 2018, únicament se’ls ha augmentat el sou un 6,5% quan l’IPC interanual des de 2018 fins 2023 ha estat de gairebé un 17%», argumenten.

