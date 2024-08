Els Agents Rurals denuncien dues persones per accedir en cotxe al Parc Natural del Delta de l'Ebre per un vial prohibit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge els Agents Rurals han denunciat dues persones que havien accedit amb el seu cotxe al Parc Natural del Delta de l'Ebre per un vial prohibit, tot i estar senyalitzat. També han hagut d'ajudar a enretirar el vehicle, que havia quedat encallat a la sorra, per evitar barrar el pas dels serveis públics i d'emergències.

El Delta de l'Ebre és una zona humida molt vulnerable, degut principalment a la manca d’aportacions d’aigua i de sediments en el tram final del riu detectades des de fa 100 anys. Es fa palès una disminució en aquest període d’un 30% de les aportacions naturals d’aigua, tot agreujat pels efectes del canvi climàtic.

És per això que tant el Delta com el seu Parc Natural són considerats espais d'interès natural i estan protegits per la Generalitat de Catalunya. Durant el primer trimestre del 2024, els Agents Rurals van imposar un total de 827 denúncies, cosa que suposa un 20% més en comparació amb l'any anterior.

La majoria d'aquestes es tracta de l'accés de vehicles a espais restringits. És per això que aquest mes d'agost el cos ha intensificat la vigilància als espais naturals amb l'objectiu de preservar la fauna i la flora.

Et pot interessar: