Cremes controlades i més silvicultura, el projecte Life en marxa per fer més resilients els boscos del Port

El parc natural dels Ports desplega el projecte Life XarxaBoscos-Clima per fer més resilients els boscos del massís davant del risc d'incendi o les sequeres persistents. El projecte es basa en tres eines, el triatge, la silvicultura i les cremes controlades. D'una banda, es regularà el creixement dels arbres per fer boscos madurs i s'incentivaran pastures per recuperar «els espais oberts» perduts.

El tercer element per augmentar la resiliència dels boscos, «tot i que pot semblar xocant», serà el foc, cremes prescrites executades per bombers. Les primeres actuacions es faran a una zona privada de la Baix Cervera i la forest pública d'Alfara de Carles (Baix Ebre), mentre es treballa per implicar més ajuntaments i propietaris privats.

Els boscos del massís del Port són «relativament joves» i tenen estructures que afavoreixen els incendis. Els boscos madurs són més resistents a la sequera i des del parc natural dels Ports participen en el projecte LIFE XarcaBoscos_Clima amb l'objectiu «d'augmentar la capacitat d'adaptació» de la forest als nous escenaris climàtics.

El projecte té un pressupost d'1,5 milions d'euros i compta fins a l'agost de 2025 per fer les accions previstes de tres línies de treball. Està coordinat per Fernando González Bernáldez, a través de l'oficina tècnica d'EUROPARC-España i la Generalitat és un dels sis socis beneficiaris.

L'acció pilot dels Ports inclou la silvicultura, les cremes prescrites i la gestió d'herbívors. Els gestors del parc van fer un procés informatiu i participatiu per aconseguir el compromís d'un «ampli grup» de propietaris públics i privats i gestionar amb el projecte «una unitat de paisatge prou representativa dels hàbitats forestals» dels Ports.

Almenys propietaris de nou finques (7.918,62 hectàrees dins el Parc) es van interessar per executar les actuacions demostratives. «Estan molt receptius perquè aquest tipus d'actuacions al parc ja fa anys que les plantegem i hem tingut actuacions i la gent, en principi, està contenta», ha apuntat Toni Curcó, director del parc natural.

A més de planificar una gestió dels arbres per permetre el creixement de boscos madurs, també es vol fer servir l'eina de les pastures per recuperar espais oberts que existien per a fauna salvatge i més recentment per als ramats dels qui habitaven el massís. Actualment, al parc natural dels Ports només queda un pastor en actiu. Sense la silvicultura els espais oberts per a la fauna s'han tancat.

El director del parc natural recorda que aquestes són «estructures que eviten la propagació d'incendis» i que «afavoreixen la biodiversitat». De fet, Curcó apunta que les espècies que estan més amenaçades a Catalunya són les que viuen precisament en espais oberts, perquè «gestió forestal» els perden i «han de respondre a aquesta nova situació».

La tercera eina de gestió per a la resiliència de la forest és el foc. «Molta gent té una percepció totalment negativa, però és un element propi i típic de les zones mediterrànies. Sempre hem tingut focs amb els humans o sense», ha recordat Curcó. Té la funció de rejovenir el sotabosc i es pot forçar amb «cremes prescrites, realitzades per bombers, amb totes les garanties».

Com el calendari del projecte Life acaba l'any que ve, en la qüestió de les cremes controlades, es farà una projecció i planificació de les tasques que cal fer i les zones perquè les executin els Bombers quan ho puguin assumir.

També es treballarà en «les finques rèpliques», disperses, espais on es podran aplicar aquestes mesures «seguint la mateixa filosofia». Part d'aquestes futures actuacions s'han inclòs en un projecte Next Generation que s'està redactant i que es podria resoldre a final d'any o principis del següent.

Poc aprofitament de la fusta

Curcó ha recordat que els propietaris privats dels boscos del Port han perdut «expectatives de rendiment» per extracció de fusta, però necessiten tenir «una massa boscosa en bon estat i de gaudi i sense perill d'incendi».

El director del parc reconeix que impulsar l'aprofitament de la fusta, sobretot des de l'arribada de la multinacional Kronospan al territori, «és complicat» dins del parc natural per «la qüestió de l'extracció».

Els Ports són un massís abrupte on extreure la fusta «és complicat» i té un alt cost econòmic – els preus de la fusta han baixat molt -. «Creiem que aquesta és la causa que no ho fa fàcilment explotable», ha assenyalat. Els sistemes de protecció del parc natural no limita l'extracció de la fusta i inclou un aprofitament sostenible. «No són models excloents la productivitat i la conservació».

Pla de prevenció d'incendis específic

De fet, el director del parc natural dels Ports defensa que «la qüestió dels incendis s'ha d'abordar» encara que no sigui competència de l'organisme la seva prevenció. Curcó ha dit que s'estan elaborant plans de prevenció municipals i reforçant les campanyes perquè es compleixin les franges de prevenció a les coses o les zones menys urbanitzades.

«Hauríem de tenir un pla de prevenció específic del parc natural i la corona més gran seria el perímetre de protecció prioritària. Això no vol dir que no s'hagi fet res perquè no tenir una planificació no impedeix no actuar», ha defensat. Al parc natural preocupen sobretot les zones amb molts habitatges disseminats, sobretot segones residències, com el Mascar, el Toscà o Casetes Velles.

