El cap de Mossos a l'Ebre reivindica l'efectiva actuació contra els grups que trafiquen amb droga

El cap dels Mossos d'Esquadra a l'Ebre, l'intendent Joan Carles de la Monja, ha reivindicat «l'alt nivell d'excel·lència» del mig miler d'efectius del cos a la regió policial. En la celebració del Dia de les Esquadres, De la Monja ha destacat les actuacions contra grups criminals dedicats al tràfic de drogues, i sobretot al cultiu de marihuana.

Concretament, l'any passat, es van intervenir 36.800 plantes i es van detenir trenta persones. Hi ha hagut també operacions històriques en la lluita contra el tràfic d'estupefaents, com la intervenció de 1.150 quilos d'haixix o 400 quilos de cocaïna en dues operacions a Deltebre. L'intendent ha apuntat que els delictes van incrementar i que els preocupa la xacra de la violència masclista.

L'intendent Joan Carles de la Monja ha agraït la col·laboració i coordinació amb què treballa el cos dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, des de les policies locals als cossos estatals de seguretat com la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, així com els vigilants. «Tenim la sort de comptar amb grans i bons companys de viatge», ha dit.

El cap de la regió policial ha recordat que la coordinació d'importants operatius contra el crim organitzat «impacten en el benestar» de la gent de les Terres de l'Ebre i ha posat com a exemple el «Cas Montero» i la vigilància duanera – en aquest cas de la regió veïna del País Valencià - que va permetre intervenir i comissar 1.150 quilos d'haixix a la costa ebrenca, «una de les fites més significatives contra el narcotràfic a les Terres de l'Ebre», els participants de la qual han estat un dels que reconegut en el Dia de les Esquadres a Tortosa.

Una altra acotació destacada per De la Monja es va produir el 15 d'agost de l'any passat, també a Deltebre, quan dos agents dels mossos de la Unitat de Seguretat Civil de Tortosa van detenir una persona per un delicte contra la salut pública i van comissar 400 quilos de cocaïna, la intervenció d'aquesta droga més gran feta pel cos a les Terres de l'Ebre.

El cap dels Mossos a les Terres de l'Ebre ha defensat «que aquesta és una terra segura, on la ciutadania es pot moure per tot arreu i qualsevol hora». En aquest sentit, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha remarcat que les detencions han incrementat un 15% i també un 20% els controls de trànsit. Durant el 2023 es van atendre 14.455 incidents i es van detenir 1.305 persones. «L'índex de resolució dels fets és alt», ha assenyalat De la Monja.

De la Monja ha donat més dades de l'activitat policial de 2023. En total es van registrar 11.121 fets delictius, «un increment substancial amb relació a les dades dels anys anteriors» però dins de la «línia ascendent que s'està produint des del final de la pandèmia». La majoria han sigut delictes contra el patrimoni (8.302) i han incrementat el delicte contra les persones un 12,3%, respecte l'any 2022.

Massa agressions masclistes i sexuals

En aquest àmbit, preocupa l'augment de les agressions sexuals que han passat de 77 a 92 (un 19,5% més). «Estem fent grans esforços i estem plenament implicats en projectes com la Barnahus perquè ens preocupa la xacra de violència masclista i de gènere. És una xacra que tenim a la societat i estem implicats al màxim, en tots els àmbits, amb un pla especial de prevenció de violències masclistes», ha contat. «L'important és que les dones es vegin protegides i segures i que tinguin un referent en el cos dels Mossos a l'hora de treure's la por de sobre», ha reivindicat l'intendent.

En el seu parlament, De la Monja ha fet mencions especials a les dues dones assassinades a mans de companys, l'any passat i enguany, la Marina de Garcia i la Thais d'Amposta, així com als tres joves de Camarles que van morir en un accident de trànsit colpidor al Perelló. L'intendent ha recordat que 14 persones van morir a les carreteres ebrenques l'any passat, tot i el desplegament per incrementar els controls viaris. El 2023, a les Terres de l'Ebre es van interposar 10.108 denúncies, i es van fer 11.941 controls de pas i 42.063 identificacions.

Més efectius a l'Ametlla de Mar

L'intendent de la regió policial dels Mossos a l'Ebre ha assenyalat que el cos disposa de més de mig miler d'efectius i que cada dia hi ha seixanta dotacions patrullant per tot el territori. «Estem en una situació basta òptima a les Terres de l'Ebre i vindran promocions de comandament entremitjos, que s'estan formant a escola de policia, però és veritat que cal un esforç especialment a l'Ametlla de Mar per dimensionar diferent la comissaria, que té la mateixa dotació de quan va obrir el 2015, però les circumstàncies i el context han canviat», ha recordat De la Monja.

