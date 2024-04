Investiguen qui és el responsable de treure aigua del riu Sènia a les Terres de l'Ebre

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona ha portat a cap diversos dispositius per vetllar pel compliment de les disposicions que tendeixen a la conservació de la naturalesa i el medi ambient.

Un dels operatius es va fer en la Serra de Cardó-Boix que estava dirigit a detectar conductes com la de recol·lecció il·legal del llentiscle (Pistacia Lentiscus), ja que els paratges naturals d’aquestes serres han patit aquestes pràctiques de manera incessant, causant danys en els ecosistemes dels paratges afectats.

Amb aquest tipus de serveis, la Guàrdia Civil busca minimitzar o erradicar aquestes pràctiques il·legals intentant mantenir els espais naturals el més intacte possible.

Curs del riu Sènia

El SEPRONA, a instàncies de la Fiscalia Provincial de Medi Ambient, ha realitzat una investigació per determinar quin estament administratiu, corporació de dret públic, empresa jurídica o particular és la responsable de treure aigua del riu Sénia, provocant que aquest manqui d’aigua en molts dels seus trams, i on n’hi ha, estigui per sota del cabal ecològic que la Llei d’Aigües estableix.

El compliment del cabal ecològic és prioritari davant de qualsevol altre ús, com són el reg agrícola, l’industrial i el proveïment per a la població.

Trampes per a la captura d’ocells

En un altre dispositiu, els agents van inspeccionar un paratge aïllat dins del que es denomina Àrea Privada de Caça de la localitat de Roquetes (T), on van descobrir diverses arts prohibides per a la caça. Concretament, una caixa-trampa, dos xarxes japoneses de malla cega, trampa tipus ballesta amb xarxa. Totes aquestes arts prohibides en disposició d’ús, preparades en acció de caça.

Per aquest fet s’instrueixen diligències policials, que juntament amb les arts intervingudes són entregades al Jutjat de Guàrdia dels de Tortosa.

