L'oferta d'FP a l'Ebre s'amplia amb cinc nous graus i més famílies professionals

L'oferta de la Formació Professional (FP) a les Terres de l'Ebre per al curs 2024/2025 inclourà cinc nous cicles. Un de grau bàsic a Tortosa (Institut Despuig) - el primer a la ciutat -, un de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris a Amposta (Institut Montsià), i tres de grau superior. Es tracta del cicle de sistemes electrotècnics i automatitzats a Amposta (Institut Montsià), una demanda del sector industrial, així com el de prevenció de riscos professionals a Tortosa (Institut de l'Ebre), molt demandat pels empresaris. També s'impartirà un grau superior de sistemes informàtics en xarxa a Móra d'Ebre (Institut Julio Antonio), que donarà continuïtat al cicle mitjà que es fa i evitarà que els joves marxin a estudiar a Tarragona.

La nova oferta formativa suposa un creixement també de les famílies professionals d'estudis de Comerç i Màrqueting, Informàtica i Comunicació, Indústries alimentàries, Electricitat i Electrònica, o Instal·lació i Manteniment. De fet, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha destacat que de 24 famílies professionals, ja s'imparteixen cicles d'una vintena.

El delegat ha recordat que en els últims cursos s'hagin incorporat estudis al territori de sectors com la imatge i so, construcció o agroalimentària, que eren «imprescindibles» a les Terres de l'Ebre. «Som conscients que un factor limitant de la competitivitat del territori és la disposició de perfils professionals adequats i que cal ampliar les famílies i els cicles any rere any per ajustar l'oferta a les necessitats de les empreses», ha defensat Salvadó.

La directora dels serveis territorials d'Educació, Montse Perelló, ha assegurat que l'oferta de la FP ha de permetre «retenir talent», que els joves es puguin formar a les Terres de l'Ebre i hi puguin iniciar i desenvolupar la seva carrera professional. Perelló també ha assenyalat que els últims anys ha calgut implementar cicles superiors de perruqueria i estètica, d'hostaleria, alguns d'informàtica o de manteniment electrònic i energies renovables.

Fins i tot, s'ha implementat a Deltebre els estudis de construcció perquè és el municipi «on cada dia surten més persones a treballar en empreses del sector al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i era on tenia sentit que hi fossin».

Les sol·licituds per cursar un cicle mitjà o superior l'any vinent s'han de presentar entre el 24 i el 30 de maig i les matrícules s'assignaran automàticament al juliol. La gestió de vacants es farà al mes de setembre.