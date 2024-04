Les denúncies dels ebrencs augmenten un 74% sobretot per vulneració de drets lingüístics

Les denúncies dels ciutadans ebrencs presentades a l'Agència Catalana de Consum (ACC) han incrementat un 73,58% durant el 2023. El principal motiu ha estat la vulneració dels drets lingüístics dels consumidors. El 65% de les 92 denúncies registrades han sigut perquè els consumidors han vist vulnerats els seus drets lingüístics durant una compra o contractació. L'ACC va atendre a les Terres de l'Ebre 2.747 consultes i va gestionar 1.116 reclamacions. Una tercera part de les demandes han estat per incidències amb el subministrament elèctric. Un 16% de les incidències s'ha registrat en el sector de les telecomunicacions i internet, un 15% en compres de vehicles, electrodomèstics o mobiliari, i un 12% en serveis financers.

El director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià Roset, ha subratllat que les dades sobre denúncies per vulneració de drets lingüístics indica la «preocupació i conscienciació» de la ciutadania mentre que, «malauradament», es produeixen més incompliments o hi ha «menys respecte per aquests drets» per part d'alguns sectors d'activitat. Des de l'ACC s'han incrementat les actuacions de control del compliment de les obligacions lingüístiques en el comerç.

Reclamacions resoltes

El 63,9% de les reclamacions gestionades el 2023 a les Terres de l'Ebre es van resoldre per la via de la mediació (596) i l'arbitratge (79), els dos mecanismes extrajudicials amb els quals treballa l'Agència Catalana de Consum. Les incidències tractades han estat relacionades sobretot amb el subministrament elèctric, les telecomunicacions i la compra de productes.

L'empresa amb més reclamacions a les Terres de l'Ebre ha sigut Endesa (134). La segueixen les companyies de telecomunicacions Orange (54) i Vodafone (43) i també les energètiques Naturgy (36) Edistribucion (35) i Energia XXI (31). L'ACC també destaca les reclamacions rebudes a l'Ebre per Vueling (28), Telefónica (25), Caixabank (21) i Xfera Móviles (18).

Més consultes

A les Terres de l'Ebre, també ha incrementat el nombre de consultes que s'han fet a Consum. Les 2.747 de 2023 representen un 27% més que l'any anterior. Un 30% han sigut relacionades amb serveis d'electricitat i gas, un 18% a la telefonia i internet, i un 15% a la compra de productes. Els serveis bancaris i els serveis mèdics privats també han registrat un 12% de consultes cadascun.

El doble de sancions

De les 291 actuacions inspectores que es van fer l'any passat a les Terres de l'Ebre, el 66% es van iniciar d'ofici des de l'àrea de Consum i la resta per denúncies presentades per la ciutadania o les administracions públiques. La xifra representa el 4% de les inspeccions dutes a terme a Catalunya.

D'aquestes actuacions de control n'han derivat 6 expedients sancionadors, el doble que el 2022. L'import global de les multes ascendeix als 20.000 euros. Les infraccions sancionades estan relacionades amb mancances de documentació, de les condicions de venda, o de la prestació de béns i serveis, la vulneració de drets lingüístics o la inclusió de clàusules abusives.