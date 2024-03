Xeic! començarà la gira de comiat a Amposta i faran una desena de concerts fins a l’octubre

El grup ebrenc Xeic! donarà el tret de sortida a la seva gira de comiat el pròxim 8 de juny a Amposta, dins el festival Lo Riu Sona. La previsió és realitzar una desena de concerts per tot el territori català i un al País Basc que s’allargaran fins a l’octubre. La banda prepara un repertori amb els grans èxits d’una aventura que va començar el 2008, així com les cançons del seu nou i últim disc 15 anys que es publicarà el 5 d’abril. El nou treball inclourà dos temes de nova creació i tres que «s’havien quedat al calaix», com han detallat Joan Farnós i Roman Borràs, guitarrista i bateria del grup. A més, aquest divendres, Xeic! ha penjat a les plataformes el primer disc perquè tota la seva discografia estigui «a l’abast de tothom».

A finals de novembre, Xeic! anunciava a través de les xarxes socials que aquest 2024 deixava els escenaris, coincidint amb la celebració dels quinze anys de trajectòria. Durant tots aquests anys, el grup ha editat vuit discs i ha realitzat més de 400 concerts arreu del territori català, al País Basc, a França i a Suïssa.

Segons Joan Farnós i Roman Borràs, guitarrista i bateria del grup, dins el nou disc 15 anys, hi ha una cançó -Recordo- que recull l’essència de tot aquest trajecte viscut, des que van començar a tocar a les golfes d’una casa de Rasquera (Ribera d’Ebre) fins a agafar un avió per tocar a l’estranger. Tot i això, per a Borràs, el tema que porta el mateix nom que l’àlbum –15 anys- és la que li «fa més goig», ja que «conserva l’estil inicial, més ska i més festiu». La resta de cançons del nou disc evidencien «l’evolució natural que ha fet el grup, amb sonoritats més actuals», ha detallat.

«La pandèmia ho canvia tot»

Per la seva banda, Farnós ha lamentat que l’arribada de la pandèmia va accelerar la fi de la carrera musical dels ebrencs. «El confinament marca un abans i un després», ha lamentat Farnós, qui ha afirmat que l’aturada va coincidir amb diversos problemes personals i familiars de cada integrant del grup. «Quan vam voler tornar a arrencar, les obligacions i les prioritats de cada membre es van veure afectades, tenint en compte que som un grup amateur», ha detallat Farnós, qui ha afegit que va ser llavors quan van decidir que era «inviable» reprendre el projecte.

En la mateixa línia, Borràs ha assegurat que «és molt exigent» i «costa molt trobar l’equilibri» entre la música amateur i les feines de cada integrant del grup. «Això ens ha castigat molt», ha lamentat Borràs, qui també considera que la pandèmia ha accelerat aquest «procés natural». De fet, ha reconegut que amb la publicació del disc Delta el 2019 ja sospitaven que podria ser l’últim. «Si no hi hagués hagut la pandèmia, potser hauríem defensat el disc un parell d’anys més», ha afegit. Malgrat tot, ha afirmat que sempre es quedaran amb la incertesa sobre què hauria passat amb el grup si no hagués arribat la Covid-19.

Última gira

Els vuit integrants del grup tornaran a pujar a l’escenari en una última gira de comiat, on confien que també els acompanyin totes les persones que han format part de la banda al llarg d’aquests quinze anys. De moment, Xeic! només ha confirmat que la gira arrencarà el 8 de juny a Amposta, en el marc del festival Lo Riu Sona, i que el 2 d’agost actuaran a Rasquera (Ribera d’Ebre), sent l’acte central de la gira. En total, es preveuen una desena de concerts repartits per Catalunya i un al País Basc, que s’allargaran fins a l’octubre.

Finalment, han assegurat que esperen que se’ls recordi com «un grup reivindicatiu, festiu, implicat amb el territori, la llengua i la cultura i amb l’ska com a bandera».