L'empresariat ebrenc en contra de la interconnexió de les xarxes del CAT

L'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre (AECE) s'alinea amb el moviment antitranvasista. Davant la pressió per la interconnexió de les xarxes del minitransvasament de l'Ebre del CAT (Consorci d'aigües de Tarragona) i la Ter-Llobregat, l'AECE ha organitzat aquest dimarts una xerrada informativa amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). La interconnexió que proposen alguns col·legis professionals i la Cambra de Comerç de Barcelona s'ha contraposat amb altres actuacions que permetrien l'autonomia de les conques internes i les zones metropolitanes. «Defensem, en primer lloc, el territori, la gent i les empreses i de cap de les maneres la solució és el transvasament de l'Ebre», ha defensat Mario Abelló, tresorer de l'AECE.

La PDE ha exemplificat que amb accions com reparar fuites de la xarxa en baix, reforçar la potabilització al Besós, Montcada i Bon Pastor i amb les dessaladores del Foix i Tordera, es podria multiplicar per cinc els 50 hectòmetres cúbics anuals (hm3/any) que es reclamen del riu Ebre.

Abelló ha insistit que tot i «les friccions» que tenen amb altres representants del sector de les àrees metropolitanes I que reclamen la interconnexió, «el transvasament no és la solució». «El que han de fer és millorar la xarxa de distribució de l'aigua on en perden el 50%, han de millorar les potabilitzadores, aprofitar l'aigua marina i com a últim recurs, el que posen ara en primer lloc», ha defensat el tresorer de l'associació empresarial.

Mario Abelló ha defensat que el creixement i el desenvolupament econòmic s'hauria de produir allà on hi ha el recurs perquè si aquest «s'espolia», com ha recordat el vicepresident de l'AECE, Carlos Gallardo, el desenvolupament també es desplaça, com ha succeït en les últimes dècades a les comarques de Tarragona gràcies a l'aigua del CAT.

Arguments contra la interconnexió

L'AECE ha organitzat una xerrada informativa sobre la sequera amb la participació de la PDE. El portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, ha assenyalat que la trobada ha tingut un vessant pedagògic sobre les infraestructures que es plantegen amb la gestió de la sequera i les amenaces que això suposa per a les Terres de l'Ebre.

La PDE celebra que l'empresariat ebrenc impulsi aquesta mena de jornades i que entitats com l'AECE els donin suport en la lluita antitransvasista. «Quan es parla de la gestió de l'aigua, no hi ha banderes, no hi ha color, ni interessos. Aquesta unanimitat a les comarques ebrenques i aquesta unió ens posiciona en molt bones condicions per afrontar la problemàtica», ha agraït Tomàs.

El portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha recordat que l'empresariat també està patint pressions, «més fortes encara» que les entitats ambientalistes i socials, i que és important que es faci difusió dels arguments i propostes que desmunten la petició de la interconnexió de xarxes. La PDE recorda que la petició d'aigua de l'Ebre és un cicle que es repeteix cada set anys des de fa més d'un quart de segle i que una de l'estratègia ara és «generar un estat d'opinió favorable al transvasament de l'Ebre per debilitar l'oposició que fa el territori».

«Ens veiem amb capacitat de contrarestar-lo», ha afegit. Per començar aquesta campanya, la PDE participarà en una manifestació el pròxim dia 6 d'abril a Girona.