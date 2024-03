Liciten la redacció de l'estudi d'impacte ambiental de la terminal ferroviària del Catalunya Sud

L'empresa pública Cimalsa (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats logístiques) ha tret a licitació la redacció de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental de la nova terminal ferroviària per a les Terres de l'Ebre que ha d'enllaçar el polígon Catalunya Sud amb el corredor del mediterrani. Segons les clàusules publicades aquest dijous a la tarda, el valor del contracte serà de 45.000 euros i el pressupost base de licitació és de 54.450 euros. Com ha detallat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, els projectes estaran llestos cap al novembre i es podrien aprovar al primer trimestre de 2025. «És un projecte estratègic de país que necessita treball silent», ha assenyalat.

Després d'una reunió amb la delegació del govern a l'Ebre, Sanglas ha apuntat que aquests dos estudis són necessaris per continuar amb el desenvolupament de polígon Catalunya Sud i que la seva mobilitat sigui «especialment ferroviària» amb infraestructures que permetin també descongestionar el transport per carretera, sobretot de l'AP-7.

El secretari ha apuntat que el projecte de la terminal Terres de l'Ebre té dos fases, amb una primera que inclou la terminal a l'Aldea – de manera paral·lela a la via actual - i el ramal ferroviari fins a Kronospan, i que també es planifica una segona fase de desenvolupament, amb la gestió de la terminal intermodal per a tot l'àmbit del polígon Catalunya Sud. «Hem de tenir visió de futur i generar les condicions perquè es pugui desenvolupar», ha dit.