Preocupació entre els caçadors de l'Ebre per l'aplicació de la normativa de gosseres i l'ús de drons nocturns

La Federació Catalana de Caça de les Terres de l'Ebre s'ha mostrat preocupada per l'aplicació de la normativa de gosseres i per l'observació de drons nocturns sobrevolant basses i altres punts del delta. Aquestes són dues de les preocupacions que el president de la federació ebrenca, José Pedro Tomàs, ha traslladat al delegat del Govern ebrenc, Albert Salvadó, en la reunió mantinguda aquest dimarts. Els caçadors també els preocupa que cada cop hi ha una «major» presència de gats assilvestrats a la zona, que sostenen, són un «perill real» per a la nidificació de molts ocells.

En la reunió d'aquest dimarts, el sector ha traslladat diversos aspectes al Govern que consideren que caldria millorar per fer la seva activitat en «millors condicions» i per preservar els recursos cinegètics i faunístics del territori. En concret, el col·lectiu s'ha mostrat preocupat per com s'aplicarà la normativa de gosseres, tant pels períodes d'adaptació com per l'aplicació de temes tècnics, els quals, diuen, generen incertesa.

En aquest sentit, el Departament d'Acció Climàtica s'ha compromès a buscar una data per convocar una reunió entre la directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas, el cos d'Agents Rurals, amb els representants de societats de caçadors. En aquesta trobada, es tractarà aquesta qüestió i s'identificaran els punts més conflictius.

Respecte a l'observació de drons nocturns, des de la Federació de Caça s'ha demanat «un major control i vigilància» per evitar sobrevolar llocs amb gran població d'ocells, així com per no generar «reiterades molèsties» a les colònies estables i nidificants. Pel que fa a l'increment de gats assilvestrats, el Departament ha explicat als caçadors que enguany es posarà en marxa una prova pilot que permetrà millorar aquesta problemàtica.

Finalment, també s'han «felicitat» per la finalització de les obres de les guardes a les basses del delta. Tot i que des de la federació han reconegut que era una obra «necessària i vital» per salvaguardar el delta, han lamentat que el moviment de maquinària ha generat pertorbacions a les aus de les basses i dels voltants. Per la seva banda, Salvadó ha agraït la col·laboració del sector i la seva «paciència per la importància de l'actuació».