«No rotund» de la patronal de les Terres de l'Ebre a una possible interconnexió de xarxes

L'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre (AECE) ha fet públic el seu «no rotund» a una possible interconnexió de xarxes fer arribar l'aigua de l'Ebre a Barcelona. La patronal es manifesta en contra del projecte perquè, considera, «hi ha altres solucions més eficients i sostenibles, que juntament amb una política de reequilibri territorial seriosa i de gestió de l'aigua solucionaria el problema actual». Concretament, consideren que caldria invertir en la millora de la xarxa de distribució, «disminuint el percentatge tan de fuites» existent, suposarien una «millora substancial» en la disponibilitat d'aigua i evitaria l'emergència.

«Es tracta d'una actuació que es pot afrontar en un termini d'entre dotze i catorze mesos, sent una mesura duradora que estaria emmarcada dins d'una política d'aprofitament de l'aigua, reduir el malbaratament i fer polítiques de reutilització més eficients», apunta la patronal ebrenca en un comunicat. Hi afegeixen la necessitat d'impulsar equipaments com dessaladores per «garantir el subministrament d'aigua a moltes zones» afectades per l'escassetat.

Els empresaris recorden també que la situació de sequera ha afectat «fins fa pocs dies» les Terres de l'Ebre, la pèrdua constant d'aportacions sedimentàries al delta de l'Ebre i que la manca de dotació suficient per regar els arrossars i camps de cítrics ha portat a una menor producció i rendiment.

A més de posicionar-se «en defensa del territori i totalment en contra de qualsevol tipus de transvasament», l'AECE demana també un «debat serè i constructiu de país a tots els actors involucrats».