Tortosa debatrà el paper de la cultura en l'arrelament dels joves al món rural

Tortosa serà la seu de la seta edició del Fòrum Cultura i Ruralitats, un espai de debat sobre el paper de la cultura i la indústria cultural en l'arrelament dels joves al món rural i el reequilibri territorial en aquest àmbit. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentat aquesta nova edició, que tindrà lloc entre els pròxims 4 i 6 de juny al teatre auditori Felip Pedrell de la ciutat. «És sobretot un espai de trobada entre el sector cultural vinculat al medi rural que portem impulsant des del 2017 i on es combinen debats en xarxa, programació artística, plantejament d'espais formatius, la capacitació del sector professional i l'articulació d'escenaris de futur per al sector i la ciutadania», ha apuntat Urtasun.

Segons el ministre, l'objectiu d'aquest Fòrum és, fonamentalment, garantir els «drets culturals», «que tothom pugui accedir, crear i participar independentment del seu territori». La reflexió s'articularà al voltant de l'espai de trobada dels diferents actors pot «impulsar eines de transformació del món rural». El programa s'elaborarà, segons ha apuntat, en col·laboració amb les administracions i universitats del territori.

La idea és poder abordar temes com la participació dels joves, el diàleg intergeneracional, l'arrelament, el medi ambient, biodiversitat i aigua així com la «voluntat de pensar futurs diferents». Es plantejaran qüestions de com dialoga la cultura amb el sector primari, els imaginaris vinculats a la ruralitat com a referent de creadors o com la cultura pot ajudar a arrelar els joves i construir una nova relació amb el medi. S'incidirà en l'aspecte formatiu i la necessitat de reforçar el vincle del territori amb les indústries culturals, amb la cultura com a «factor de dinamització econòmica».

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat la idea de reequilibrar el territori des del punt de vista cultural, fent que pugui arribar a tot arreu. «Fixa la gent al territori i hem de ser capaços de retenir el talent jove. Hem d'apostar per la cultura com un element bàsic. El Fòrum també ens servirà per reivindicar el potencial de la cultura com un element transformació social i econòmica, com un element estratègic de desenvolupament sostenible, transformació ecològica i d'equilibri demogràfic i territorial», ha assegurat.

Jordan ha posat com a exemple, tot i no disposar de dades concretes en l'àmbit econòmic, del pes que ha guanyat de la cultura a l'economia de les Terres de l'Ebre, «generant més oportunitats i riquesa», amb la celebració de diversos festivals d'arts, música o cinema, entre d'altres.