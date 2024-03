Detecten 1.023 casos de càncer per any entre els anys 2015 i 2017 a les Terres de l'Ebre

Durant el trienni 2015-2017, la Regió Sanitària Terres de l’Ebre va registrar 1.023 càncers anuals (sense incloure els càncers de pell no melanomes), 595 en homes i 428 en dones. En el conjunt de la població ebrenca, el càncer colorectal és el més freqüent (172 casos anuals), seguit dels càncers de mama (126), de pulmó (113), de bufeta urinària (84) i de pròstata (83).

En els homes, els quatre tipus més freqüents són el càncer colorectal (101), i els de pulmó (89), pròstata (83) i bufeta urinària (70). En les dones, ho són el càncer de mama (124), el colorectal (71), el de pulmó (24), el de coll d’úter (20) i el de l’encèfal (20).

Tant en els homes com en les dones, les taxes d’incidència de càncer entre els anys 2008-2017 es van mantenir estables.

Mortalitat i projeccions

Durant el trienni 2015-2017, a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre van morir per càncer una mitjana anual de 457 persones. Una mortalitat que és més freqüent entre els homes (60% de les morts) que entre les dones (40%), i que està fortament relacionada amb l’edat: un 78% de les defuncions per càncer a les Terres de l’Ebre són de persones de més de 65 anys. El risc de morir per càncer al llarg de la vida fou entre 2015 i 2017 d’un de cada 4 homes i una de cada 6 dones. En els homes, els càncers que provoquen més defuncions són els de pulmó, còlon i recte, pròstata, bufeta urinària i pàncrees. En les dones, els tipus que provoquen més defuncions són el colorectal, i els de mama, pulmó i pàncrees.

S’estima que al llarg de l’any 2024 moriran per càncer unes 432 persones (270 homes i 162 dones) a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

Major supervivència

En tota la demarcació, és a dir, al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, la supervivència relativa a cinc anys del conjunt de pacients, sense incloure els càncers de pell no melanoma, va ser del 59,3% (53,8% en homes i 67,3% en dones). Els tipus amb supervivències majors són els de testicle, tiroides, mama, pròstata, limfoma hodgkinià, melanoma de pell, cos uterí, i bufeta urinària.

La supervivència relativa a cinc anys ha variat al llarg dels últims quinquennis passant de 54,7% en les persones diagnosticades durant el 2000-2004 a 59,3% a les diagnosticades el trienni 2015-2017. La supervivència fou sempre superior en les dones. A finals d’any, a la demarcació hi haurà 38.523 persones vives que en algun moment de la seva vida hauran patit la malaltia.

En els càncers més freqüents entre els homes, els tipus en els quals s’ha observat un increment més intens de supervivència són el mieloma, els càncers d’encèfal i sistema nerviós central, fetge, recte, ronyó, estómac, pròstata i còlon. Entre les dones són el mieloma, els càncers de recte, encèfal i sistema nerviós central, ovari, tiroides, còlon, limfoma no hodgkinià, mama i el melanoma de pell.