Detenen quatre persones per distribuir a l'Ebre més de 37 tones d’olives i garrofes robades

L’Equip ROCA de la Guàrdia Civil de Vinaròs va detenir els dies 4 i 8 de març, a quatre persones per haver robat olives i garrofes al Baix Maestrat i el Baix Ebre. Se’ls acusa dels delictes de receptació, furt, falsedat documental i pertinença a grup criminal.

La guàrdia civil va iniciar una investigació en el mes de novembre de 2023, després de la identificació d’alguns dels autors portant garrofes a granel en un turisme. Aquests no portaven documentació per justificar la venda, ni la traçabilitat del producte agrari.

Seguint el rastre del producte els investigadors van trobar dos punts de venda a la província de Tarragona. Posteriorment, l’Equip ROCA de Vinaròs va ubicar el vehicle utilitzat per aquest grup criminal, en un furt de 900 quilos d’olives comès a la localitat de Canet lo Roig el mes de febrer.

Després de la realització de les indagacions policials, la comprovació de tots els documents aportats per aquestes persones per justificar el gènere sostret i introduir-lo al mercat, així com la realització d’inspeccions de vendes tant a la zona del Baix Maestrat, com del Baix Ebre van trobar indicis per atribuir als quatre detinguts els delictes de falsificació de documents per a la venda, furt, receptació i pertinença a grup criminal.

Aquestes persones haurien introduït de manera il·legal al mercat 37.000 quilograms d’olives i garrofes. Les diligències van ser remeses als Jutjats de Vinaròs.

Els agents aprofiten la campanya de recollida en el camp per incrementar les inspeccions, vigilàncies i investigacions de totes les finques rurals i instal·lacions agrícoles i ramaderes. A les esmentades inspeccions, es posa especial èmfasi en els documents d’acompanyament i traçabilitat agrària (DATA) per poder determinar des del seu origen fins la seua primera comercialització. Al seu torn, es comproven els números REGEPA i DUN en el cas de Catalunya, que identifiquen l’explotació agrícola d’origen i són de gran utilitat per als agents, ja que permeten contrastar i verificar les dades aportades.